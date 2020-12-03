Санкт-Петербург, 3 декабря, 2020, 15:02 — ИА Регнум. В рамках фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир Равных Возможностей» 30 ноября состоялась онлайн-церемония награждения победителей и лауреатов конкурса.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» Благотворительный фонд «Точка опоры»

Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» ежегодно проводится с 2010 года с целью поддержки и поощрения наиболее весомых интернет-ресурсов, направленных на интеграцию и социализацию инвалидов в общество. В этом году на участие в конкурсе было подано 443 заявки в 8 номинациях: «Вместе мы сможем больше», «Радуга жизни», «Дорога в жизнь», «Спорт равных возможностей», «Говорить и показывать», «Открытие года», «Дети как дети», «Творческая мастерская».

В номинации «Спорт равных возможностей» первое место занял благотворительный фонд «Точка опоры».

«Миссия фонда «Точка Опоры» созвучна названию фестиваля, ведь спорт — сфера, где все равны, спорту не важно, какой ты. Побеждает мотивация, упорство и дисциплина» — сказала, получая награду, директор фонда Анна Афанасьева.

На сайте фонда «Точка Опоры» собрана полная информация о доступных адаптивных видах спорта в Санкт-Петербурге для детей и взрослых с контактами тренеров, освещаются победы и достижения спортсменов, социально — культурные и образовательные проекты.

Напоминаем, что благотворительный фонд «Точка опоры» помогает петербургским спортсменам с инвалидностью с 2010 года. Деятельность Фонда направлена на развитие и популяризацию адаптивного спорта и формирование уважительного отношения к индивидуальным особенностям человека.