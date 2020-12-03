Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Госсовет займётся обобщением опыта регионов и муниципалитетов России в удовлетворении потребностей инвалидов. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

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«Здесь, безусловно, есть и успешный опыт регионов и муниципалитетов», — заявил Путин.

«Я предлагаю профильной рабочей группе Госсовета такой опыт обобщить и обеспечить его тиражирование. Идти всегда нужно, конечно, от конкретных потребностей. Ориентироваться именно на них: так, как это делают волонтёры, общественные некоммерческие организации», — указал он.