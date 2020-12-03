Киев, 3 декабря, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который снимает возрастные ограничения для государственных служащих.

Иван Шилов ИА REGNUM

За соответствующий документ на пленарном заседании сегодня, 3 декабря, проголосовали 260 депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

При обсуждении этого вопроса отмечалось, что конституция Украины не предусматривает ограничений, в том числе возрастных, по реализации права на труд в целом.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, в свою очередь, заявил, что принятие законопроекта будет способствовать более эффективному функционированию государственных органов и провозгласил новый лозунг правящего большинства: «Нет эйджизму на государственной службе».

ИА REGNUM напоминает, что ранее и президент Украины Владимир Зеленский, и его окружение жаловались на серьезнейший кадровый дефицит, который имеет место в украинской власти.

Что же касается «эйджизма», стоит вспомнить, что главой делегации Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе является 86-летний экс-президент страны Леонид Кравчук, а его первым заместителем еще недавно был 88-летний первый премьер независимой Украины Витольд Фокин.