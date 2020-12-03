Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2020, 14:51 — ИА Регнум. На властях субъектов РФ лежит особая ответственность по созданию безбарьерной среды в своих регионах. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Следите за развитием событий в трансляции: «Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов»

«Я хочу обратить внимание прежде всего коллег в регионах России: делать это нужно, разумеется, не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников», — заявил Путин.

По его словам, на федеральном уровне за последние годы принято немало решений для того, чтобы люди с ограничениями по здоровью могли жить нормальной полноценной жизнью.

«Но практика во многом зависит от того, что и как делается именно на местах», — подчеркнул он.