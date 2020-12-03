Чебоксары, 3 декабря, 2020, 14:46 — ИА Регнум. В Чувашии документы и всю собранную информацию о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей аккумулируют на едином интернет-ресурсе. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве информационной политики, которое выступает заказчиком проекта.

Cap.ru 28 октября 2020 года. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Ибресинском районе: реконструкция первого дня строительства

Новый портал заработает до конца декабря 2020 года. Исполнитель определится по итогам конкурсных процедур. Предполагается, что информационный ресурс будет состоять из десяти основных разделов. Одна из наиболее масштабных работ будет связана с созданием интерактивной карты, где будут указаны знаковые места, связанные со строительством Сурского и Казанского оборонительного рубежей.

Особое внимание будет уделено разделу с историческими фактами и архивными документами. Портал также будет насыщен фотографиями и видеоматериалами, которые в настоящее время продолжают собирать во всех районах и городах республики.

Специальный раздел будет посвящен участникам строительства оборонительного рубежей, в том числе планируется создать форму для самостоятельного добавления семейных историй. Организаторы отмечают, что все материалы, выгруженные пользователями, будут проходить модерацию.

Одним из разделов сайта станет медиацентр с новостной лентой, ключевыми событиями и интерактивами — конкурсами, голосованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии из резервного фонда республики выделяют 600 тыс. рублей на инженерные изыскания на земельном участке в Козловском районе, где в 2021 году построят федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей».

Напомним, ИА REGNUM с группой энтузиастов и краеведов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии при строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. В год 75-летия Великой Победы проект получил поддержку на государственном уровне региона и 2021 год указом главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.