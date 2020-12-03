Киев, 3 декабря, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Верховная рада Украины сегодня, 3 декабря, приняла во втором чтении законопроект о внутреннем водном транспорте.

Life.zp.ua Панорама реки Днепр с видом на Днепрогэс

За принятие документа проголосовали 276 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты отмечали, что главной целью принятия законопроекта является установление экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта на Украине.

Также законопроект предусматривает создание государственного фонда внутренних водных путей — для обеспечения судоходства.

Один из авторов закона, депутат Рады Артем Ковалев, пояснил прессе, что таким образом дан старт полной реформе речных перевозок. По оценке парламентария, это действительно «историческое событие».

«Это большой отраслевой евроинтеграционный закон, над которым мы работали последний год. Это (принять такой документ) не удавалось сделать последние 12 лет. Целая отрасль не имела базового закона и государственной поддержки, что привело к упадку речной инфраструктуры, которая изношена на 75%», — отмечает депутат.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил, что теперь власти Украины могут возродить «наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов» — речные перевозки, и создать эффективную речную логистику. По подсчетам министерства, документ позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год, что будет иметь для государства экономический эффект до 13−16 млрд гривен ежегодно. Криклий отметил, что при предыдущей нормативной базе мощности Днепра могли использовать лишь на 10%, а новый закон позволит это делать «на полную».