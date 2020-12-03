Адекватно защищаться сможет только сильная Россия: о «юридической войне»
Москва, 3 декабря, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Безрассудное погружение в западную систему, произошедшее в 1990-е годы, сделало Россию предельно подверженной влиянию наших культурно-исторических противников, этим влиянием они сейчас и пользуются, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 декабря, комментируя высказывания министра юстиции Константина Чуйченко.
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Юридическая война
Как сообщалось ранее, Чуйченко в эфире «России 24» заявил, что стране «фактически объявлена юридическая война».
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«Мощнейшее юридическое давление Запада на нашу страну — это одно из последствий её ослабления после уничтожения СССР. Ничего подобного в отношении Советского Союза просто невозможно себе представить.
Этого не могло быть по двум причинам. Во-первых, СССР был достаточно силён, чтобы предостерегать противников от таких попыток; они отдавали себе отчёт в наличии у него возможностей ответить им если не напрямую, то косвенно, но реально болезненно. Во-вторых, СССР существовал в границах собственной цивилизации, его народное хозяйство, его граждане не были подвержены власти западных институтов — политических, экономических, юридических.
Безрассудное погружение в западную систему, произошедшее в 1990-е годы, сделало Россию предельно подверженной влиянию наших культурно-исторических противников. Этим влиянием они сейчас и пользуются.
Надо хорошо понимать, что «адекватно защищаться, а иногда и наступать» на чужом поле — а западное юридическое поле для нас чужое — не получится. Во всяком случае, — до тех пор, пока Россия, образно говоря, не сможет «перевернуть шахматную доску». Этот жест не должен вызывать отторжения, так как Запад, по сути дела, эту доску перевернул давно — тогда, когда сказал, что Россия либо будет жить по его правилам, либо будет его врагом. Как врага он нас сейчас и рассматривает. А западная юридическая система и те, кто ею пользуется для давления на Россию, лишь обслуживают эту установку», — отметил Михаил Демурин.