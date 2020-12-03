Москва, 3 декабря, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Западные страны и Украина ещё раз подтвердили, что не ищут справедливого урегулирования в Донбассе, ставка делается на отказ жителям Донбасса в праве на самоопределение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как сообщалось ранее, представители Украины, а также ряда западных стран отказались от участия в неформальном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Донбассе, на которое были приглашены представители ДНР и ЛНР.

Читайте также: Запад против Донбасса, потому что он защищает Россию

« Ситуация с неформальной встречей Совета безопасности ООН, в которой приняли участие представители народных республик Донбасса, развивалась предсказуемым образом.

Тот факт, что в ней отказались участвовать Украина и США, в принципе не вызывает вопросов: сегодня это принципиальные противники России и всё, исходящее от неё, ими по возможности блокируется.

Также отказались участвовать во встрече Франция и Германия, и это тоже можно было предположить, хотя статус участников урегулирования, членов «нормандского формата», по логике, должен был подвинуть их к другому решению. Нормандский формат, напомню, был создан в целях содействия претворению в жизнь Минских соглашений; под этими документами стоит подпись представителей Донецка и Луганска. Не взаимодействуя с ними, взяв установку на то, чтобы превратить их в изгоев, обеспечить справедливое урегулирование невозможно.

Кроме того, можно было бы ожидать от немцев и французов стремления поддерживать конструктивные отношения с другим участником «нормандского формата» — Россией. Во всяком случае, — не обострять отношения. Тем не менее именно это ими и было сделано.

Мой вывод из произошедшего сводится к тому, что западные страны и сама Украина ещё раз подтвердили, что не ищут справедливого урегулирования в Донбассе. Они не хотят выполнять Минские соглашения в том виде, как они были подписаны в 2015 году и, напомню, одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности. Ставка делается сугубо на подавление, на отказ жителям Донбасса в праве на самоопределение. При доброй воле это самоопределение вполне могло бы укладываться в принцип сохранения этого региона в составе Украины. Если же речь идёт о заведомой ставке на подавление, естественным представляется уже другое: желание Донецка и Луганска строить свою жизнь самостоятельно.