Москва, 3 декабря, 2020, 13:16 — ИА Регнум. В России с января по сентябрь 2020 года социальные обязательства будут выполнены в полном объёме. Об этом 3 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Он отметил, что, несмотря на мощнейшие экономические шоки, правительству России получилось найти средства на антикризисные мероприятия в 2020 году.

«В этом году финансы многих стран оказались под воздействием мощнейших шоков, в том числе и у нас в России: распространение коронавирусной инфекции привело к снижению деловой активности, что не лучшим образом сказалось на нефтяных ценах», — заявил премьер-министр.

По его словам, правительству РФ удалось найти средства на реализацию антикризисных мероприятий.