Москва, 3 декабря, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать позицию Москвы в сделке ОПЕК+. Об этом он заявил журналистам 3 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представители СМИ спросили Пескова о позиции России в вопросе постепенного наращивания добычи нефти. Он отметил, что более подробную информацию предоставит заместитель председателя правительства Александр Новак. «До этого я не буду ничего предвосхищать», — сказал Песков.

Напомним, последний раунд переговоров по соглашению ОПЕК+ пройдет 3 декабря. Участники сделки обсудят перспективы добычи нефти в 2021 году. С середины ноября стороны обсуждают своевременность смягчения мер в период второй волны коронавируса.