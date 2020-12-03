Москва, 3 декабря, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Цены на нефть Brent продолжают консолидироваться в диапазоне $46,85 — $49,09 за баррель. Однако медленно сдвигаются к верхней границы диапазона, что увеличивает вероятность пробоя боковика вверх. В случае реализации данного сценария рост может продолжиться с целью $54, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Поддержку котировкам оказывает благоприятное рыночное настроение, обеспечивающее рост рисковых и сырьевых активов. Также на стороне быков оказалась статистика от минэнерго США.

По опубликованным данным ведомства, запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю 21−27 ноября снизились на 700 тыс. баррелей. При этом запасы бензина выросли на 3,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов на 3,2 млн баррелей.

В свою очередь в центре внимания остается сегодняшнее заседание министерской группы ОПЕК+, от которого участники рынка ждут продления ограничения на добычу нефти на следующий год.

Представители ОПЕК+ 2 декабря намекнули о том, что трехмесячное продление ограничений на добычу нефти является наиболее вероятным исходом предстоящего заседания. Данный сценарий уже заложен в котировки.

Соответственно, если члены комиссии не примут решения о продлении ограничений, цена на нефть может заметно снизиться. Это обусловлено ростом заболеваемости COVID-19 и потенциальными новыми локдаунами, которые продолжат оказывать давление на спрос нефти и нефтепродуктов», — пояснил эксперт.

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