Владимир, 3 декабря, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 3 декабря зарегистрировано 335 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 12 тыс. 49 человек.