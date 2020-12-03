Москва, 3 декабря, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ сделает всё для того, чтобы школьники смогли отметить Новый год в школах. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

jackmac34 Новый год

«У нас есть два больших праздника — начало учебного года и Новый год. Мы сделаем всё, чтобы был праздник для наших школьников и в школах, чтобы в той или иной форме праздник был. Но решение принимает регион — в том числе и по переходу на домашнее обучение», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что в каждом регионе есть оперштаб и, «если ситуация позволит, эти праздники будут очными».