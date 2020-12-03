Старая Ладога, Ленинградская область, 3 декабря, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Границы поселения Ладога (ныне село Старая Ладога Ленинградской области) в раннем Средневековье оказались шире, чем это было считалось ранее. На западной окраине поселения учеными найдены остатки древней жилой застройки, а на северо-западной — участок культурного слоя XIX века. Об этом 3 декабря сообщили ИА в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН).

Lenobl.ru Староладожская крепость

Во время полевого сезона 2020 года археологи завершили свою работу в окрестностях Старой Ладоги, обнаружив на ее окраинах два участка культурного слоя разных исторических эпох в тех местах, где ранее он считался уничтоженным.

«Целью экспедиции, продолжавшейся больше месяца, было проведение разведочных работ в Старой Ладоге и ее окрестностях, по трассе будущего водопровода, который пройдет по обоим берегам Волхова. Вдоль всей трассы будущего водопровода по обоим берегам реки Волхов мы заложили более 20 разведочных шурфов, все работы выполнены в полном объеме», — рассказала сотрудник ИИМК РАН и Староладожской экспедиции Наталья Григорьева.

Так археологи обнаружили участки культурного слоя раннего Средневековья с западной стороны поселка, напротив Земляного городища. Там были обнаружены многочисленные фрагменты керамики, в том числе развалы лепных сосудов местного производства, которые полностью реконструируемы. Найдены также остатки печи, свидетельствующие о том, что здесь располагалась жилая зона. Среди находок есть и желтый бисер и фрагмент костяного одностороннего гребня, а также льячка — глиняная литейная ложка, которая использовалась для расплавления металла.

«Эта находка дает возможность расширить представления о границах раннесредневекового поселения конца IX — начала Х века — раньше ученые предполагали, что оно было меньше по территории», — пояснила специалист.

На северо-западной окраине Ладоги обнаружен участок культурного слоя конца XIX века. Как уточнила эксперт, это тоже интересное открытие, поскольку считалось, что в этой части поселения культурный слой полностью уничтожен. При раскопках здесь найдено бутылочное стекло, битая посуда из фарфора и фаянса, фрагменты сельтерских бутылок.

Отметим, древнейшие летописные списки Повести временных лет сообщают о том, что призванный славянскими и финскими племенами в 862 года князь Рюрик провел в Ладоге (древнесканд. Альдейгьюборг) несколько лет. Именно в Ладоге родилась идея создания объединенного государства, которое в последствии стали называть — Древняя Русь. Ладога стала первым стольным городом будущего межплеменного объединения, а Рюрик — основателем династии, правившей Россией до конца XVI века.