Москва, 3 декабря, 2020, 12:58 — ИА Регнум. В Минпросвещения РФ разработали программу помощи школам по ликвидации пробелов после дистанционного формата образования. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Mos.ru Удаленное образование

«Нами разработана программа помощи школам по ликвидации пробелов, чтобы не понизилось качество образования. За этим мы внимательно следим. Как только дети возвращаются к очному формату, с ними будут проведены дополнительные занятия по выявлению пробелов в знаниях, чтобы они могли их ликвидировать», — сказал Кравцов.

Он рассказал о постоянном контакте со школами и муниципалитетами, в рамках которых ведомство решает все возникшие проблемы в постоянном режиме.