Нижний Новгород, 3 декабря, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Налоговая служба обратилась с банкротным иском к муниципальному предприятию, которое поставляет тепло в социальные и государственные учреждения, в том числе в больницу. Претензии к МУП «Лысковокоммунсервис» пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Иск поступил в суд 1 декабря 2020 года. Сумма заявленной задолженности составляет 12 498 316,67 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено в феврале 2018 года для производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, учредитель — администрация Лысковского района Нижегородской области. Директор с марта 2019 года — Сергей Карманов.

МУП является исполнителем по ряду государственных контрактов на поставку тепла. Среди заказчиков услуг — ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция главного управления ФСИН по Нижегородской области», с которой подписан контракт на поставку тепловой энергии 18 ноября 2020 года. Он действителен до 31 декабря 2020 года.

В числе заказчиков на тепло и воду есть Лысковская центральная районная больница, с которой контракт действует с 1 января 2020 года по 10 января 2021 года. Поставляет МУП тепло также и в местный агротехникум, а в феврале 2020 года госконтракт на теплоснабжение с предприятием подписало управление делами правительства Нижегородской области. Срок действия последнего договора также заканчивается 10 января 2021 года. Сумма сделки — более 1,18 млн рублей.