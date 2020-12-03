Калуга, 3 декабря, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Торжественное собрание, посвященное Дню юриста, в Калуге посетили губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, председатель совета калужского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Александров, руководители территориальных структур федеральных органов власти, члены регионального правительства, руководители высших учебных заведений, преподаватели, адвокаты, нотариусы, представители правоохранительных органов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев

«Значение профессии юриста по-прежнему высоко и её авторитет и популярность с годами только выросли, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Деятельность юристов крайне важна, особенно в такое непростое время, тем более что с их трудом мы сталкиваемся ежедневно в повседневной жизни. Постоянно меняется законодательство, вносятся коррективы в нормативные акты. Тем не менее, люди, работающие в сфере юриспруденции, судьи, адвокаты, сотрудники правоохранительных органов во всё это вникают, разбираются и оказывают помощь гражданам».

Лучших правоведов отметили почетными грамотами и знаками губернатора области. Пришедших ждал и творческий подарок от городских коллективов.

День юриста как праздник был установлен в 2008 году указом президента РФ.