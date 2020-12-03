Рыбинск, Ярославская область, 3 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум. В Ярославскую область поступит 1084 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Врач

«Для ее хранения требуются особые условия — специальные морозильные камеры с температурой не выше — 18 градусов. Ряд медицинских учреждений такие камеры уже закупили. Всего предполагается приобрести 42 камеры для поликлиник, которые и будут проводить вакцинацию», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Первым прививки сделают врачам и учителям. Как ранее заявил Владимир Владимирович Путин, в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины «Спутник V».