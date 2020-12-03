Архангельская область, 27 июля, 2004, 15:56 — ИА Регнум. 27 июля в Архангельске на внеочередном собрании акционеров в Наблюдательный совет ОАО "Севералмаз" был избран глава администрации Архангельской области Николай Киселев. Напомним, что списки кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества от администрации Архангельской области (акционер ОАО "Севералмаз" - 5,1%) предлагались в феврале 2004 г. до губернаторских выборов, и в соответствии с законодательством РФ их нельзя было пересмотреть.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО "Севералмаз", акционеры утвердили следующий состав Наблюдательного совета.

• Председатель Наблюдательного совета Валуев Евгений Павлович - президент ОАО "Севералмаз".

• Выборнов Сергей Александрович - генеральный директор ОАО "Инвестиционная группа АЛРОСА"

• Калитин Владимир Тихонович - президент АК "АЛРОСА" (ЗАО)

• Киселев Николай Иванович - глава администрации Архангельской области

• Куличик Игорь Михайлович - начальник казначейства АК "АЛРОСА" (ЗАО)

• Ничипорук Александр Олегович - первый вице-президент АК "АЛРОСА" (ЗАО)

• Потрубейко Валентина Анатольевна - вице-президент АК "АЛРОСА" (ЗАО)

• Пивень Геннадий Федорович - первый заместитель генерального директора ОАО "Инвестиционная группа АЛРОСА"

• Ширяев Виктор Алексеевич - начальник управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области.

На собрании Н.Киселев заявил "Надеюсь, что алмазодобывающая отрасль в области вскоре станет одной из основных в экономике края. У Ломоносовского месторождения огромный потенциал. Уже сегодня мы видим, как в архангельской тайге создаётся мощная база для добычи беломорских алмазов. В Северодвинске созданы уникальные цеха и подготовлены специалисты для огранки сырья. Тысячи людей будут задействованы в этом процессе. Поморские алмазы будут работать на благо всех жителей Архангельской области". Председатель Наблюдательного Совета Сергей Выборнов подчеркнул, что между руководством ОАО "Севералмаз", акционерами и новой администрацией Архангельской области складываются добрые и конструктивные отношения. "Мы рады видеть в составе Наблюдательного Совета главу администрации Архангельской области Николая Киселева. Уверен, что это будет способствовать более эффективному и быстрому освоению месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова".