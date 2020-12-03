Кострома, 3 декабря, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Неиспользованные поездки по льготным проездным в Костроме перенесут на 2021 год, костромичи смогут израсходовать все накопленные за 2020 год средства после Нового года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Gradkostroma.ru Льготный проездной

Как ранее сообщало ИА REGNUM в первую волну пандемии с 1 апреля по 12 июня 2020 года проездные льготников-пенсионеров и студентов были заморожены. Таким образом власти надеялись удержать пожилых людей и других льготников из групп риска от лишних поездок по городу во время вспышки коронавируса. Теперь в администрации Костромы гарантировали перенос поездок.

«Все накопленные в течение этого года поездки, которые останутся на конец декабря, будут перенесены в автоматическом режиме на 2021 год. Использовать сохраненные поездки льготники смогут без дополнительного пополнения транспортных карт», — пояснили в администрации.

Стоимость проезда в костромском общественном транспорте составляет 20 рублей. Льготная карта рассчитана на 50 поездок, такими проездными в областном центре пользуется около 10 тысяч человек.