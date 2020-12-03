Пермь, 3 декабря, 2020, 12:24 — ИА Регнум. В Пермский края в ближайшее время поступит первая партия вакцины от COVID-19. Она рассчитана на 2249 человек, при двукратном введении. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»В первую очередь вакцинировать будут медперсонал. Из-за сложной системы хранения вакцина поступит в медучреждения Перми, Березников и Чайковского. Туда будут подвозить врачей из отделений, перепрофилированных под лечение больных ковидом», — отметил глава региона.

Напомним, Владимир Путин заявил о готовности России к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. По словам главы государства, объем произведенного препарата позволяет приступить к массовой иммунизации населения.