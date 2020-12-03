Белгород, 3 декабря, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Рабочую прогулку по областному центру 3 декабря совершили врио губернатора Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Юрий Галдун. Глава региона считает, что город может быть ярче в плане архитектурной подсветки, сообщает пресс-служба правительства области.

Belregion.ru Вячеслав Гладков совершил рабочую прогулку по Белгороду

Чиновники прошлись по центру Белгорода: побывали на Соборной площади, в Парке Победы, на Музейной площади, набережной реки Везёлка, площади БелГУ, прошли по историческому кварталу в районе Свято-Троицкого бульвара. Обсуждали благоустройство областного центра.

«Мне очень хотелось бы посмотреть проекты по архитектурной подсветке. Фасады достаточно качественно отработаны, есть архитектура зданий, но в вечернее время, мне кажется, можно сделать город немного ярче. Это недорого стоит, но принесет большой эффект. Мы точно должны конкурировать с другими столицами регионов, должны быть разными, привлекать белгородцев и гостей. Возможностей очень много», — сказал Вячеслав Гладков.

Подобные рабочие прогулки по областному центру врио губернатора решил сделать еженедельными.