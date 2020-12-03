Брюссель, 3 декабря, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Россия якобы продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы рассмотрели ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря, который имеет стратегическое значение. РФ продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины», — сказал Столтенберг по итогам последней в 2020 году видеоконференции глав МИД НАТО.

Генсек НАТО также обвинил Москву в наращивании военной мощи в Крыму и активном развертывании сил в Чёрном море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАТО заявили, что Россия якобы проводит «политику давления и агрессивные действия», что бросает вызов альянсу, который продолжит считать РФ своей «главной военной угрозой» до 2030 года.

Также в НАТО подчеркнули опасность присутствия России в Арктическом регионе, в Черном и Балтийском морях и восточном Средиземноморье. Кроме того, альянс напомнил и об отношениях РФ с Украиной и Грузией.

Читайте также: НАТО: Россия надолго останется главной военной угрозой альянсу