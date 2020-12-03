Москва, 3 декабря, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Российский туроператор «Интурист» начал кампанию по раннему бронированию туров в Турцию на летний сезон 2021 года. Чартерные рейсы из России в Турцию начнут летать уже в апреле, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

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В следующем году чартеры в Анталью запланированы из 14 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Самара, Уфа, Владикавказ, Минеральные воды, Нижний Новгород и Воронеж.

В декабре 2020 года стоимость недельного тура в Турцию на летний сезон 2021 года на двоих составит 48−63 тыс. рублей в зависимости от звездности отеля и питания. В АТОР предупредили, что цены на туры в Турцию в новом году могут вырасти.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Турцию начали летать чартерные авиарейсы из двух российских городов — из Казани и Новосибирска.

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