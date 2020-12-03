Чебоксары, 3 декабря, 2020, 11:58 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 в 2,6 раза превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 332 и 125. При этом умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

По информации на 3 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 12 922 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 125.

Выздоровел 12 101 человек, доля выздоровевших превысила 93,6%. За последние сутки выписаны в связи с выздоровлением 332 человека, в настоящее время в республике насчитывается 523 активно больных COVID-19.

Умерли в Чувашии ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего за пандемию скончались от COVID-19 в республике 298 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, В Чувашии пост главы республики Олега Николаева в соцсети о старте массовой вакцинации от COVID-19 в первые же минуты набрало десятки отзывов. При этом большая часть отреагировала на пост негативно, проявляя раздражение, доходящее до негодования.

Подробнее:Соцсети отреагировали на призыв в Чувашии вакцинироваться от коронавируса