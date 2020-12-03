В Швеции учителя занижают оценки по половому признаку – Fria Tider
Стокгольм, 3 декабря, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в шведских общеобразовательных школах девочки хуже справляются с учебной программой, чем мальчики, учителя всё равно предпочитают ставить девочкам более высокие оценки. Дискриминация по половому признаку зашла так далеко, что в Швеции нет ни одного школьного предмета, по которому мальчики демонстрировали бы лучшие показатели успеваемости. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Как отмечают журналисты, при выставлении оценок учителями в гендерном отношении ситуация ухудшилась по 17 из 21 предмета. Наибольшие изменения произошли в физике и химии, где оценки девочек в 2012—2013 учебном году были на 6% и 9% лучше, чем у мальчиков. Разница теперь составляет 9% и 12% соответственно.
Даже по таким основным предметам, как спорт и математика, девочки получают более высокие оценки, чем мальчики, несмотря на то, что ежегодные вступительные экзамены в университеты показывают, что девушки значительно хуже справляются с тестами по математике, чем юноши, отмечают журналисты.