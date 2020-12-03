Стокгольм, 3 декабря, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в шведских общеобразовательных школах девочки хуже справляются с учебной программой, чем мальчики, учителя всё равно предпочитают ставить девочкам более высокие оценки. Дискриминация по половому признаку зашла так далеко, что в Швеции нет ни одного школьного предмета, по которому мальчики демонстрировали бы лучшие показатели успеваемости. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Как отмечают журналисты, при выставлении оценок учителями в гендерном отношении ситуация ухудшилась по 17 из 21 предмета. Наибольшие изменения произошли в физике и химии, где оценки девочек в 2012—2013 учебном году были на 6% и 9% лучше, чем у мальчиков. Разница теперь составляет 9% и 12% соответственно.

Даже по таким основным предметам, как спорт и математика, девочки получают более высокие оценки, чем мальчики, несмотря на то, что ежегодные вступительные экзамены в университеты показывают, что девушки значительно хуже справляются с тестами по математике, чем юноши, отмечают журналисты.