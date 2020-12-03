Ярославль, 3 декабря, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В Ярославле в День инвалидов сотрудники ГИБДД попытались эвакуировать автомобиль депутата муниципалитета Ярославля Романа Галагаева с парковки, предназначенной для инвалидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец событий.

Сотрудники ГИБДД оформляют правонарушение

Машина народного избранника марки Феррари стояла у дома на Волжской набережной под знаком «Парковка для инвалидов». Как рассказал депутат порталу «ЯрНьюс», он поставил машину, потому что так делают все жители этого дома.

«Я хотел бы пояснить, что я прописан здесь, в этом доме. Поставил машину у подъезда, здесь всегда жители ставят свои машины, потому что как иначе — нужно иногда просто зайти, вещи занести. Знак только в этом году повесили, у нас в доме 12 квартир. Насколько я знаю, инвалидов ни у нас, ни по соседству нет, но при этом хотя бы одно место нам должны были оставить под парковку? Должны же учитываться права проживающих здесь», — сказал порталу «ЯрНьюс» депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев.

Эвакуировать автомобиль не успели. Народный избранник вышел к машине. В этом случае протокол об административном правонарушении составляется на месте. Депутату выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

Роман Галагаев является депутатом муниципалитета Ярославля двух созывов, избирался от партии «Единая Россия» и входит в фракцию «Единая Россия» в городском представительном органе.

Стоит отметить, что установка знаков дорожного движения в городе — компетенция городских властей. Галагаев является депутатом представительного органа городской власти.