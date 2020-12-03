В День инвалидов депутат поставил Феррари на место для инвалидов
Ярославль, 3 декабря, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В Ярославле в День инвалидов сотрудники ГИБДД попытались эвакуировать автомобиль депутата муниципалитета Ярославля Романа Галагаева с парковки, предназначенной для инвалидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец событий.
Машина народного избранника марки Феррари стояла у дома на Волжской набережной под знаком «Парковка для инвалидов». Как рассказал депутат порталу «ЯрНьюс», он поставил машину, потому что так делают все жители этого дома.
Эвакуировать автомобиль не успели. Народный избранник вышел к машине. В этом случае протокол об административном правонарушении составляется на месте. Депутату выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.
Роман Галагаев является депутатом муниципалитета Ярославля двух созывов, избирался от партии «Единая Россия» и входит в фракцию «Единая Россия» в городском представительном органе.
Стоит отметить, что установка знаков дорожного движения в городе — компетенция городских властей. Галагаев является депутатом представительного органа городской власти.