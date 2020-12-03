Омск, 3 декабря, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В Омской области, в честь Дня Неизвестного Солдата, сегодня, 3 декабря, проходят памятные мероприятия. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в парке имени 30-летия Победы состоялась церемония возложения венка и цветов к скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном» и Вечному огню в память об омичах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Правительство Омской области Снимок экрана 2020-12-03 в 15.35.48

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В мероприятии с соблюдением действующих ограничительных мер по коронавирусу приняли участие представители органов власти, Омского территориального гарнизона, молодежных и ветеранских организаций.

«Сегодня мы вспоминаем бойцов, пожертвовавшим своей жизнью ради мирного неба над головами потомков, погибших воинов, на чьи могилы не могут прийти родственники. Но на эти могилы всегда будут приходить и настоящие, и будущие поколения россиян в знак памяти и уважения», — отметил первый заместитель министра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов.

По его словам, благодаря кропотливой работе поисковых отрядов по обнаружению останков и установлению личности воинов восстановлены имена уже многих неизвестных солдат. Поисковиками обнаружены останки 33 павших бойцов, призванных в ряды Красной Армии из Омской области. В ближайшее время в Омск будут доставлено останки еще четырёх бойцов из Новгородской и Воронежской областей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в день 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой — 3 декабря 1966 года — с места кровопролитных боев, 41-го километра Ленинградского шоссе, к Кремлевской стене в Александровском саду был перенесен прах Неизвестного солдата.