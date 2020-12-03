Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в сквере имени Фрунзе состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Павшим воинам». Память Неизвестного Солдата участники почтили минутой молчания.

Donland.ru Память Неизвестного Солдата почтили минутой молчания

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

Цветы к Вечному огню возложили заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, донской губернатор Василий Голубев, сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Затем военнослужащие прошли торжественным маршем.

«Никто не забыт, ничто не забыто». Эти слова — символ памятного дня, который мы отмечаем сегодня — Дня Неизвестного Солдата. В городах и районах Ростовской области сегодня проходят мероприятия в честь советских воинов, которые погибли в бою, и чьи имена остались неизвестными, в честь их бессмертного подвига», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в братской могиле в сквере имени Фрунзе покоятся останки более 300 советских воинов и мирных жителей.