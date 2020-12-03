Ярославль, 3 декабря, 2020, 11:24 — ИА Регнум. В Ярославской области зафиксировано три новых смерти от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Как уточнили в региональном операштабе, умер мужчина 1960 года рождения и женщины 1952 и 1957 годов рождения. Общее количество умерших в регионе достигло 91 человека.

За последние сутки в Ярославской области выявлено 186 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 195 человек. В больницах находятся 2165 пациентов.