Норильск, Красноярский край, 3 декабря, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Норильск засыпало снегом. В городе действует «штормовое предупреждение по очень сильному ветру». Приходится откапывать машины, автобусные остановки, подъезды домов и входы в здания.

Даниил Прокопьев Снежная пурга

«Коммунальные службы города работают вовсю, но с таким напором стихии справиться в короткие сроки невозможно, — сообщает издание «Дела.ru». — Кстати, снег валит не только в самом Норильске и Талнахе, но и в Дудинке, а также северных поселках: настоящая зима, радуются и негодуют жители».

«Пик непогоды в заснеженном Норильске. Занятия в школах отменены, жителям рекомендуют по возможности не выходить на улицу. Ранее в городе привлекли дополнительную технику для уборки снега», — уточняют «Вести».

С 12:00 сегодня, 3 декабря, по решению ГИБДД на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель было введено временное ограничение для движения автотранспорта категории «В».

В городе сохраняется «штормовое предупреждение по очень сильному ветру» — оно действует с воскресенья, 29 ноября.

Согласно прогнозам Таймырского гидрометцентра, сегодня, 3 декабря, в Норильске снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер западный 10−15 м/с, порывы 22−27 м/с, температура воздуха −4… −9 ºС.

«В связи со сложной метеорологической обстановкой рекомендуем организовать работу по очистке от снега: кровель, козырьков объектов, находящихся в вашем ведении», — говорится на официальном сайте города.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, по усмотрению родителей также разрешается не посещать занятия в школах учащимся 2-й смены.