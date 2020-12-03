Москва, 3 декабря, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Правительство России рекомендовало назначить на пост председателя правления УК «Роснано» первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова, сообщает 3 декабря официальный сайт правительства.

Alkanchik Роснано

Соответствующую директиву для представителей государства в совете директоров АО «Роснано» подписал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Они поддержат, согласно документу, проект решения, по которому Куликов будет избран главой правления госкорпорации на пятилетний срок.

Также в директиве предписано проголосовать за сложение полномочий нынешнего председателя правления Анатолия Чубайса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.