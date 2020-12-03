Курган, 3 декабря, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Курганцев экстренные службы предупредили о грядущих сильных морозах. На данный момент в столице Зауралья — 19℃, ночью на 6 декабря столбик термометра может опуститься до — 28℃, сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. © Screenshot

Госавтоинспекция по Курганской области предупреждает, что из-за мороза выхлопные газы слабо рассеиваются, образовывая плотные клубы дыма, и видимость дороги для водителей и пешеходов снижается в несколько раз.

В МЧС России по Курганской области напоминают о перегрузках на электрические сети во время низких тепмператур.