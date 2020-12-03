Улан-Удэ, 3 декабря, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ завершено украшение главной ёлки на площади Советов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, установлена новая звезда из алюминия, украшенная красными светодиодами.

Сайт администрации Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Новогодняя ёлка на площади Советов Улан-Удэ

Напомним, прежнюю звезду, которая устанавливалась в предыдущие годы, просили заменить горожане. Дело в том, что нынешняя новогодняя ёлка высотой 27,5 метра оказалась в полтора раза выше, чем в 2019 году. Благодаря этому она даже вошла в топ-15 самых высоких елей в России.

Однако в результате старая звезда оказалась непропорционально маленькой и терялась на фоне дерева.

«Учитывая пожелания горожан, комитет городского хозяйства меняет размер звезды на новой ёлке на площади Советов. Старая звезда была временно установлена после окончания монтажа каркаса», — отмечали в администрации.

Отмечается, что для украшения также использовали тысячу красных и золотых шаров и гирлянду длиной более 2 км. От ветра и падения её защищает 45-тонный бетонный груз в основании конструкции.