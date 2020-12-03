Донецк, 3 декабря, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 декабря рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило два раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 22 единицы.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах территории ДНР применялись минометы калибром 120 мм и что было обстреляно направление села Ленинское на юге республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты, Великобритания и Эстония воздержались от участия в неформальной встрече Совбеза ООН, посвящённой исполнению Минских договоренностей, в связи с недоверием к изложению сути конфликта на востоке Украины.