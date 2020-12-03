Мэр Ярославля рассказал о проекте платных парковок
Ярославль, 3 декабря, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Проект платного парковочного пространства в центре Ярославля приостановлен. Об этом мэр Ярославля Владимир Волков рассказал в интервью ИА REGNUM и порталу ЯрНьюс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля активно продвигала идею платных парковок в 2018-м и начале 2019 года. После городские власти заявили о необходимости дополнительно «проработать вопрос» и больше никакой активности не проявляли. Причиной этого мэр назвал неоднозначное отношение жителей.
При этом сам мэр остаётся приверженцем идеи платных парковок. Он считает, что плата за них невысока, а пользу городу они могут принести.
По данным мэра, выручка от платных парковок может составлять до 50 миллионов рублей в год. Эти деньги можно направить на развитие дорожной инфраструктуры, причём делать это через общественные обсуждения, по аналогии с проектами инициативного бюджетирования.