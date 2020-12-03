Ярославль, 3 декабря, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Проект платного парковочного пространства в центре Ярославля приостановлен. Об этом мэр Ярославля Владимир Волков рассказал в интервью ИА REGNUM и порталу ЯрНьюс.

Мэрия Ярославля Владимир Волков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля активно продвигала идею платных парковок в 2018-м и начале 2019 года. После городские власти заявили о необходимости дополнительно «проработать вопрос» и больше никакой активности не проявляли. Причиной этого мэр назвал неоднозначное отношение жителей.

«Мы остановили этот процесс из-за того, что были вопросы, начались обсуждения, кто-то был за, кто-то против. Я переговорил также с блоком правительства, и решение было принято отложить до того момента, когда до всех донесём, всем расскажем, чтобы не было не отвеченных вопросов», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

При этом сам мэр остаётся приверженцем идеи платных парковок. Он считает, что плата за них невысока, а пользу городу они могут принести.

«Это этап развития, по которому идут все города. Все деньги, которые собираются от платных парковок, идут только на развитие автодорожной инфраструктуры. Это тротуары, освещение. Стоимость парковки в таких городах, как Ярославль, — 25−30 рублей в час. Резиденты ставят бесплатно, экстренные службы — бесплатно, первый час — бесплатно, выходные — бесплатно. Итого что мы получаем? За парковку платит тот, кто приехал в ресторан, два-три часа посидеть, турист на личном транспорте или просто богатый человек, да и не совсем богатый — за три часа отдать сто рублей — посильная плата для всех. Не идёт речь о каких-то поборах. Очень все корректно», — полагает Владимир Волков.

По данным мэра, выручка от платных парковок может составлять до 50 миллионов рублей в год. Эти деньги можно направить на развитие дорожной инфраструктуры, причём делать это через общественные обсуждения, по аналогии с проектами инициативного бюджетирования.