Оренбург, 3 декабря, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В Оренбурге почтили память Неизвестного Солдата. Утром 3 декабря руководство области и города, депутаты Законодательного собрания и Оренбургского горсовета возложили цветы к Вечному огню. Память павших почтили минутой молчания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администарции Оренбурга Оренбуржцы почтили память Неизвестного Солдата

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

3 декабря отмечается День Неизвестного Солдата. Он посвящен российским и советским воинам, павшим в боях за Родину на ее территории и за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

По данным Минобороны РФ, на территории России и других государств покоятся 7,2 млн советских воинов. Имена более 4,5 млн бойцов неизвестны.

На фронтах Великой Отечественной воевали 411 тысяч оренбуржцев, из которых 187 тысяч остались на полях сражений.