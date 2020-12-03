Москва, 3 декабря, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В Госдуме видят огромные риски в технологиях, помогающих поставить диагноз без участия врача, а также обратили внимание на негативные последствия.

Цитата из х∕ф «Счастье». Реж. Александр Медведкин. 1934. СССР Тестовая диагностика

Как сообщало ИА REGNUM, «Сбер» на фоне пандемии коронавируса запустил бесплатный онлайн-сервис постановки диагноза на основе математической модели, которая самостоятельно анализирует описанные человеком симптомы.

«Наверняка программисты «Сбера» сейчас празднуют свое достижение, раз они оказались способны решить такую сложную профессиональную задачу. Я думаю, что такой же восторг испытывали ученые, решившие задачу создания ядерной бомбы или газовой камеры. Новость — страшная. Постановка медицинских диагнозов искусственным интеллектом без какого-либо участия врача влечет за собой огромные риски», — отметил депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») в ТГ-канале.

Особенность внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта заключается в том, что это дешевле, чем работать с людьми, а значит, такая автоматизированная диагностика рано или поздно будет внедряться повсеместно, указал парламентарий.

Любая программа не защищена от сбоев и ошибок, но даже при достижении 99% точности риски сохраняются.

«Врач — человек, может учитывать массу субъективных причин возможных недомоганий, включая душевное состояние человека, его жизненную ситуацию, склад характера, наконец. Искусственный интеллект на это не способен», — уверен парламентарий.

Не решен вопрос судебных последствий при ошибке.

«Хотя в нашей системе здравоохранения фактически нет ответственности медработников перед пациентами, у нас всё же есть гипотетическая возможность подать в суд на врача, допустившего ошибку. А что делать с искусственным интеллектом?» — задает он вопрос.

Кроме того, существует врачебная тайна.

«Мы постоянно сталкиваемся с тем, что наши персональные данные утекают неизвестно куда. Искусственный интеллект, осуществляющий диагностику, в сочетании с электронной медицинской картой — просто кладезь персональных данных совсем уж приватного характера», — рассуждает депутат.

Появление искусственного интеллекта, и не просто появление, а уже повсеместное внедрение его — это сигнал к открытию важнейшей общественной дискуссии о границах допустимого, подчеркнул Николаев.