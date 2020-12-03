Кострома, 3 декабря, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Костромская область продолжает бороться с пандемией коронавируса. Несмотря на введённые ограничения, в регионе ежедневно фиксируют более 130 случаев заражения SARS-CoV-2, количество жертв COVID-19, по последним данным, достигло 192 человек. О том, кто чаще всего заражается коронавирусом, какие ограничительные меры вызвали больше всего возмущения у горожан и стоит ли ждать роста заболеваемости после Нового года, в интервью ИА REGNUM рассказал главный государственный санитарный врач по Костромской области Александр Кокоулин.

Александр Кокоулин

Люди каких возрастных категорий сейчас в основном заражаются коронавирусом в Костромской области и почему?

Александр Кокоулин: Для начала озвучу несколько цифр: 60% заражений сейчас приходится на возрастную группу старше 50 лет, 28% — это больные от 30 до 49 лет, 7% приходится на молодёжь от 18 до 29 лет, остальные 5% распределены между подростками и детьми. То есть наибольшее беспокойство у нас сейчас вызывают две категории — работающие и ведущие очень активный образ жизни люди в возрасте от 50 до 64 лет и пенсионеры старше 65 лет. За счёт введения самоизоляции в конце октября заболеваемость среди пенсионеров снизилась, но в последние две недели динамика немного ухудшилась — видимо, пожилые костромичи устали сидеть дома и начали выходить на улицы.

Считаете, пора начать штрафовать пенсионеров за нарушение самоизоляции?

Александр Кокоулин: Да. Как бы это ни звучало, я считаю, что сейчас не время для уговоров и объяснений. Они были хороши на начальном этапе, но ситуация с заболеваемостью изменилась — нужны другие методы.

А в чём проблема с людьми от 50 до 64 лет?

Александр Кокоулин: Это работающие граждане, которые из-за отсутствия дисциплины посещают много мест — родственников, знакомых, магазины. Многие из них трудятся на предприятиях. Отнимать у них заработок и закрывать производства сейчас, конечно, нельзя, поэтому не так давно для снижения заболеваемости в этой категории мы продумали ряд мер. Поскольку одна из угроз — это переполненный общественный транспорт, оперативный штаб региона разделил время прибывания граждан на работу, чтобы на разные предприятия люди ехали в разное время, постановили предприятиям с численностью сотрудников 200 человек организовать доставку на место работы служебным транспортом. Думаю, в ближайшее время мы должны увидеть эффект от этих мер.

Какие из мер, вводимых на территории Костромской области, были наиболее эффективны и почему, а какие не сработали?

Александр Кокоулин: Рассуждать, что лучше, а что хуже, нельзя. Эффект дают все меры. Основная проблема здесь — их исполнение. Например, в преддверии Нового года мы проводим проверки в торговых центрах, поскольку понимаем, что перед праздниками люди начнут закупать продукты и подарки, поток посетителей заметно увеличится. Руководство и охрана в ТЦ не заинтересованы в соблюдении масочного режима — охранники начинают делать людям замечания только после того, как увидят проверяющих с полицией. Ранее, когда были жёсткие ограничения и торговые центры закрывались, их руководство ради разрешения на работу обещало нам всё — маски, антисептики, социальную дистанцию. Но по факту этого нет.

Как менялась реакция костромичей на запреты? Какие ограничения вызвали больше всего возмущения?

Александр Кокоулин: Больше всего возмущений было на первом этапе, когда закрывались предприятия и отдельные сферы. Всплеск недовольства был со стороны рестораторов, когда им запретили принимать посетителей в ночное время, с 23:00 до 6:00. Но здесь надо отдать должное областной администрации — власть вместе с департаментом экономического развития встречалась с представителями общепита, вела переговоры, давала разъяснения. В результате понимания удалось достичь. Владельцы кафе понимают, что эта мера действует на территории всей России, и что она нужна. К слову, в некоторых областях рестораны ещё раньше закрываются — в 22:00. Что касается людей, весной, когда в Костромской области только начали говорить о пандемии, население испугалось и достаточно прилежно следовало всем ограничениям. Когда прошло некоторое время, испуг несколько спал, и меры стали выполнять хуже. Но в сентябре в регионе начали активнее выписывать штрафы, объёмы денежных взысканий выросли в разы, и ситуация успокоилась.

Множество россиян не верят коронавирусной статистике по заражениям. Насколько правдивы официальные цифры?

Александр Кокоулин: Всё, что входит в официальную статистику, — лабораторно подтверждённые случаи. Ежедневно информация стекается из лабораторий здравоохранения, частных лабораторий, лабораторий, которые берут биоматериал в Костромской области, а исследования проводят в других регионах. Мы получаем информацию оперативно, в течение 48 часов, эта работа отлажена. Поэтому данные достоверны, оснований не доверять им я не вижу.

Недавно появилась информация о том, что для врачей из «красных зон» Владимирской области организуют экскурсионные туры в Кострому, Ярославль, Нижний Новгород, Рязань и Москву. Разумна ли эта идея?

Александр Кокоулин: Если врачей организованными группами проведут по достопримечательностям, не будут подолгу «держать» в одном регионе и водить в места большого скопления людей — ничего страшного не случится. Думаю, сами медики будут предельно осторожны — эти люди прекрасно знают всё про меры безопасности и коронавирус.

Сейчас очень активно обсуждается тема дистанционного обучения в школах. В регионах собирают письма против «дистанта», часть родителей, наоборот, самостоятельно переводят детей на домашнее обучение. Как бы вы посоветовали родителям поступать в сложившейся ситуации — водить детей в школу или при наличии ресурсов организовать обучение на дому?

Александр Кокоулин: Заболеваемость детей школьного возраста в Костромской области невелика, роста заражений мы также не видим. К тому же в основном ребята заражаются новой инфекцией в семье. Бояться коронавируса и из-за этого держать ребёнка дома просто нецелесообразно. Я считаю, что дети должны продолжать посещать школы — так они будут под присмотром, освоят всю программу… Да даже для социализации детей так будет лучше!

Новый год — это всегда туристы, вечеринки, семейные праздники и аниматоры, поздравляющие детей. Стоит ли ждать всплеска заболеваемости после праздников? Планируется ли вводить новые ограничительные меры?

Александр Кокоулин: Мы прогнозируем рост заболеваемости после праздников. Привести конкретные проценты пока невозможно — всё будет зависеть от того, с какими цифрами мы подойдём к Новому году, что будет за неделю до него. Тех ограничений, которые есть сейчас, достаточно. Самое важное сделать так, чтобы они соблюдались. Людей я хочу призвать провести праздник в семейном кругу, не собирая большие компании. Походы к пожилым родственникам тоже лучше ограничить. А насчёт аниматоров — я думаю, ни один здравомыслящий человек не будет приглашать к себе домой Деда Мороза со Снегурочкой, которые обошли не один десяток квартир.

Будет ли развлекательная программа в центре, что с работой ресторанов в ночное время?

Александр Кокоулин: Нет, никаких развлекательных и культурных мероприятий не будет. Город украсят, и на этом всё. Рестораны тоже не будут работать в новогоднюю ночь, они закроются на час раньше — в 23:00 31 декабря.

Спасибо за разговор, Александр Анатольевич.