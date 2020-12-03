Обнинск, Калужская область, 3 декабря, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В Калужской области будет реализован проект «Планета баскетбола — Оранжевый атом». В России за пять лет к проекту присоединились 10 городов-спутников АЭС. В ближайшей перспективе — сотрудничество с администрацией Обнинска. Об этом 3 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам рабочей встречи губернатора Владислава Шапши с генеральным директором Центра спортивной подготовки баскетболистов «Динамо-Росатом», советником министра спорта Российской Федерации Сергеем Фоминым.

Admoblkaluga.ru На встрече обсудили возможность проведения в Обнинске фестиваля баскетбола

В частности, участники встречи обсудили возможность проведения в Обнинске фестиваля баскетбола в формате 3×3 среди команд Центрального федерального округа. Он проводится Минспортом России в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В числе организаторов состязаний — Ассоциация «Межрегиональный Координационный центр по баскетболу Центрального федерального округа» и ЦСПБ «Динамо-Росэнергоатом» при поддержке Российской Федерации баскетбола и АО «Концерн Росэнергоатом». Кроме того, в планах — проведение в Калужской области соревнований Открытой межрегиональной любительской лиги баскетбола.

Всего в рамках проекта «Планета баскетбола — Оранжевый атом» в различных мероприятиях по развитию детского, студенческого, корпоративного и массового любительского спорта приняли участие около 20 тысяч человек. По мнению советника министра спорта РФ Сергея Фомина, до 2024 года «Оранжевый атом» может вдвое увеличить это число.