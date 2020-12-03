Ульяновск, 3 декабря, 2020, 08:13 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил разработать областную комплексную программу уличного освещения. Ключевой частью станет внедрение инновационных технологий «Умного города», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам тематического совещания.

Ulgov.ru Заседание под председательством губернатора Сергея Морозова

Открывая заседание, губернатор отметил, что в регионе реализуются «важные проекты» по организации жизнедеятельности — благоустраиваются территории, ремонтируются внутридворовые дороги и тротуары. Также поставлена задача решить вопрос создания качественной системы уличного освещения, так как он связан не только с качеством жизни людей, но и с их безопасностью.

«Важной частью этой работы считаю внедрение инновационных технологий «Умного города», направленных на модернизацию систем наружного освещения с учетом современных требований энергоэффективности и автоматизации процессов», — сказал Сергей Морозов, отметив, что данный вопрос «касается всех без исключения» муниципалитетов.

По его словам, нужно выработать общие «основополагающие подходы». Губернатор подчеркнул, что будет оказана помощь из регионального бюджета тем муниципальным образованиям, которые будут заниматься улучшением качества уличного освещения.

Ulgov.ru Вечером в Ульяновске

В ходе совещания Сергей Морозов подверг критике руководство Ульяновска в части исполнения по повышению качества уличного освещения. Он рекомендовал мэрии совместно со старшими по домам и ТОС провести осмотры наружного освещения и разработать программу развития, в том числе учитывая предложений жителей.

Также было предложено сформировать областную межведомственную программу строительства и модернизации наружного освещения на территории. Министр энергетики Александр Черепан проинформировал, что в её основе будут шесть направлений, в том числе в рамках национальных проектов и государственных программ «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», «Комплексное развитие сельских территории».

Ulgov.ru Заседание под председательством губернатора Сергея Морозова

По данным властей, с начала 2020 года установлено более 6,2 тыс. светоточек, смонтировано 42,1 км линий электропередач. В планах на 2021 год — установка 5610 светоточек, монтаж 57,4 км линий электропередач.

Кроме того, с 2015 года в рамках реализации энергосервисных контрактов на территории 11 муниципалитетов установлено около 13 тыс. светодиодных светильников — в это вложено более 257 млн рублей. В результате потребления экономия за пять лет превысила 300 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на год «заморозили» тарифы на коммунальные услуги, регулирование которых осуществляется на уровне региона. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Морозов. Речь идёт о таких коммунальных услугах для населения, как тепловая энергия, газ, водоснабжение, водоотведение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами.