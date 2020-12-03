Их принято называть инвалидами, людьми с ограниченными способностями, но времена меняются. С развитием технологий и мер поддержки в самых различных областях такие люди получили новые возможности. Их по праву можно назвать «особенными». Именно с ними сегодня, 3 декабря, намерен поговорить президент России Владимир Путин. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всем, что связано с Международным днём инвалидов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

08:16 03.12.2020 Всемирная организация здравоохранения и ООН напоминают, что в какой-то момент жизни почти каждый человек будет испытывать временную или постоянную нетрудоспособность. Международный день инвалидов в 2020 году отмечают 3 декабря.

08:17 03.12.2020 По своей сути это не праздник, а международная памятная дата, которая создана для просвещения широкой общественности по тревожащим мир вопросам. Международный день инвалидов появился в 1992 году. Его установила Генеральная Ассамблея ООН.

08:17 03.12.2020 Главная цель даты — продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

08:19 03.12.2020 В 2020 году Международный день инвалидов называют «днем для всех людей». В мире растет понимание, что состояние инвалидности является неотъемлемой частью жизни человека. В какой-то момент жизни почти каждый человек будет испытывать временную или постоянную нетрудоспособность, пишет ВОЗ.

08:19 03.12.2020 ООН подчеркивает: «Глобальный кризис, связанный с коронавирусом, обнажил масштабы существующего в мире неравенства и отчуждения. Инвалиды по-прежнему являются одной из наиболее маргинализированных групп нашего общества, и именно они больше всего пострадали от пандемии. Ведь даже при обычных обстоятельствах инвалиды имеют меньше шансов получить доступ к здравоохранению, образованию, занятости и участию в жизни общества».

08:21 03.12.2020 По разным оценкам, 46% пожилых людей в возрасте 60 лет и старше и 10% детей в мире являются инвалидами.

08:39 03.12.2020 В Новосибирске с cегодняшнего дня, 1 декабря, маломобильные горожане могут бесплатно воспользоваться услугой социального такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города. В администрации уточнили, что услуга предоставляется как легковым, так и специализированным транспортом, с санитарной бригадой, креслом-коляской и носилками. Читайте также: Для маломобильных новосибирцев заработало социальное такси

09:08 03.12.2020 Инвалид-колясочник [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

10:26 03.12.2020 Министерство финансов Забайкальского края отчиталось о расходах на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Как сообщает сегодня, 2 декабря, пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова главы регионального минфина Веры Антроповой, за счет федерального и краевого бюджетов в ноябре профинансированы расходы в сумме 19,7 миллиона рублей. Читайте также: На лекарства для льготников Забайкалья потратили ещё почти 20 млн рублей

10:39 03.12.2020 В бассейне «Олимпийский» Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова установлено подъемное устройство, предназначенное для занятий плаванием детей с церебральным параличом. Оборудование стоимостью 420 тысяч рублей приобретено в рамках Губернаторского благотворительного марафона «Поддержим ребенка». Оно изготовлено по заказу на специализированном предприятии в городе Королеве Московской области. Подъемник на колесах, поэтому его можно легко передвигать по периметру водной зоны бассейна. Благодаря небольшим габаритам он не затрудняет проведение тренировок и соревнований, а при необходимости его можно перевезти в другое учреждение края.

11:04 03.12.2020 Алтайский край. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Комплексном центре социального обслуживания населения Новоалтайска внедрили стационарозамещающую технологию «Школа ухода». Она позволяет научить граждан ухаживать за близкими маломобильными и тяжелобольными людьми. С 1 октября 2020 года специалисты на занятиях прививают участникам базовые знания, умения, навыки, необходимые в уходе. Как отметили в министерстве социальной защиты Алтайского края, в настоящее время принципиально изменились подходы к оказанию социальной помощи нуждающимся людям и их семьям. Поэтому использование в социальной практике новых подходов «Школ ухода» позволяет повысить профессиональное мастерство социальных работников.

11:08 03.12.2020 В федеральный реестр инвалидов включены сведения о 80,6 тыс. жителях Чувашии. Из них 51% — женщины. Подробнее: Женщины в Чувашии чаще становятся инвалидами, чем мужчины

11:11 03.12.2020 В Тульской области проживают более 150 тысяч жителей, имеющих статус инвалидов. Глава региона Алексей Дюмин отметил, что в регионе многое делается для создания условий для достойной жизни людей с особыми потребностями: расширяется доступная среда, оказывается адресная поддержка.

11:13 03.12.2020 В рамках государственной программы «Доступная среда в Алтайском крае» обучают 35 тренеров адаптивной физической культуры. Курсы направлены на то, чтобы дать необходимые знания об особенностях тренерской работы и тренировочной деятельности с лицами, имеющими отклонения в физическом и умственном развитии. Преподаватели научат основным методикам тренировок и их планированию, психологическим и гигиеническим аспектам работы. Также курсы предусматривают углубленное изучение выбранной специальности, получение всех необходимых знаний и умений для осуществления профессиональной деятельности в спортивных заведениях.

11:13 03.12.2020 С 1 декабря в столице Татарии запланировали провести декаду инвалидов. В 2020 году 270 казанских семей, воспитывающих детей-инвалидов, получат единовременную материальную помощь на общую сумму более 1 млн рублей. Читайте также: В Казани в декабре проведут декаду инвалидов

11:14 03.12.2020 Инвалид-колясочник в столичном метро [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:15 03.12.2020 В Татарии всего в настоящее время проживают 293,5 тыс. инвалидов — это 7,5% от общего числа населения республики, из них 15,9 тыс. — дети-инвалиды. Более 500 различных мероприятий в регионе проведут для них в декаду инвалидов — с 1 по 10 декабря. Читайте также: В Татарии инвалидами стали более 12,6 тыс. человек

11:20 03.12.2020 Напомним, 3 декабря провозглашен в качестве Международного дня инвалидов (людей с ограниченными возможностями) в 1992 году Генассамблеей ООН. Цель установления Международного дня инвалидов — привлечь внимание разных стран к проблемам инвалидов, активизировать международное сотрудничество для неуклонного улучшения положения лиц с инвалидностью и создания для них равных возможностей.

11:24 03.12.2020 В Свердловской области Международный день инвалидов отмечается в режиме онлайн. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики. На сайте областного минсоцполитики размещена видеозапись праздничного мероприятия. Также к людям с инвалидностью и к тем, кто воплощает в жизнь проекты по улучшению качества их жизни, обратился министр Андрей Злоказов. Подробности в материале: На Среднем Урале день инвалидов отмечают в онлайн-формате

11:28 03.12.2020 В четверг, 3 декабря, когда отмечается Международный день инвалидов, в Жилищном комитете Санкт-Петербурга вручат сертификаты на улучшение жилищных условий семьям, имеющим детей-инвалидов. Читайте подробнее: В Петербурге вручат жилищные сертификаты семьям с детьми-инвалидами

11:44 03.12.2020 В Свердловской области проживают более 288 тыс. людей с инвалидностью. Об этом 3 декабря заявил глава регионального минсоцполитики Андрей Злоказов. Также в регионе насчитывается более 20 тыс. детей-инвалидов. Как отмечает министр, вопрос об их социальной поддержке является одним из важнейших на территории Среднего Урала. Читайте подробнее: В Свердловской области насчитали более 300 тыс. инвалидов

11:48 03.12.2020 В России насчитывается 11,7 млн. человек с инвалидностью, из которых около 700 тыс. — дети, поэтому государством предпринимаются постоянные усилия по расширению безбарьерной среды, удовлетворение потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья находится в фокусе внимания руководства страны. Принцип социальной защиты инвалидов закреплен в обновленной Конституции Российской Федерации (подпункт в.2) пункта 1 статьи 114: «Правительство Российской Федерации обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни».

11:49 03.12.2020 Пожилые люди. Павел Редин © ИА Красная Весна.

12:18 03.12.2020 Все более активную роль в улучшении качества жизни инвалидов играют общественные организации, в том числе благодаря созданной за последние годы системе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. С 2017 года поддержку Фонда президентских грантов получили более 4,7 тыс. проектов (с финансированием более 9 млрд. руб.), направленных на помощь людям с инвалидностью. В центре внимания государства проблемы, связанные с трудоустройством инвалидов и их реабилитацией.

12:18 03.12.2020 Минтрудом России подготовлен законопроект, которым предусматривается апробация принципиально нового экономического механизма стимулирования предприятий выполнять квоты по трудоустройству инвалидов: в случае, если организация не может создать необходимое количество рабочих мест для инвалидов, обеспечив соответствующую адаптацию этих мест, она может заменить исполнение этого обязательства внесением взносов в специальный региональный фонд, который будет обеспечивать трудоустройство инвалидов.

12:36 03.12.2020 В период пандемии проблемы инвалидов также не остались за пределами внимания государства: был принят временный порядок признания лица инвалидом, который значительно упростил на время ограничительных мероприятий продление инвалидности, освободив лиц с инвалидностью от обязанности повторно и неоднократно посещать медицинские учреждения при прохождении медико-социальной экспертизы. Инвалидные коляски[Константин Ерёмин © ИА Красная Весна].

12:45 03.12.2020 Жители Алтайского края сегодня, 3 декабря, в Международный день инвалидов, прошли тест «Доступная среда». Все желающие могут отвечали на вопросы об организации доступной среды и навыках общения с людьми с инвалидностью. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства. Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев («Единая Россия») подчеркнул: «Тотальный тест «Доступная среда» — одно из системных решений по повышению уровня информированности граждан об основных принципах создания условий безбарьерного пространства, об этических моментах общения с людьми с ограничениями по здоровью, что направлено на создание действительно инклюзивной среды в нашем обществе». Подробности в материале: «Доступная среда»: жители Алтая проверили свои знания об инвалидах

12:53 03.12.2020 Важнейшая задача государства — способствовать развитию отечественной отрасли, производящей современные технические средства реабилитации (ТСР) — электрические инвалидные коляски, киберпротезы. Минпромторгом поддержано развитие ООО «Обсервер» (Калининград), производящего качественные инвалидные коляски с электроприводом, вездеходные коляски и ступенькоходы. В рамках программы поддержки участия российской команды в международных соревнования «Кибатлетика» (Cybathlon) осуществляется разработка и внедрение новейших робототехнических ТСР.

12:54 03.12.2020 В России стартовал тотальный тест «Доступная среда», который проходит уже во второй раз. Это акция добровольного тестирования для всех желающих по теме организации доступной среды и навыков общения с людьми с инвалидностью, отметил депутат Госдумы Михаил Терентьев («Единая Россия»). «Чтобы мир был инклюзивным, необходимо, чтобы все граждане были внимательны друг другу, к особым потребностям некоторых граждан нашего общества. Именно такая цель у тотального теста «Доступная среда», — подчеркнул парламентарий.

13:06 03.12.2020 В России расширяется движение Абилимпикс, в рамах которого инвалиды в возрасте от 16 до 65 лет соревнуются в профессиональных навыках по 120 компетенциям. Национальный чемпионат Абилимпикс способствует укреплению веры людей с инвалидностью в свои возможности, направлен на содействие в их трудоустройстве через взаимодействие с крупнейшими российскими компаниями. Инвалид. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

13:15 03.12.2020 Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина с инвалидами и представителями общественных организаций, приуроченной к Международному дню инвалида, будет сопровождаться сурдопереводом.

13:15 03.12.2020 Чебоксарская ГЭС в рамках программы корпоративной благотворительности и волонтерства оборудовала адаптационную веранду для особенных малышей в специализированном детском саду № 44 «Поляночка» и закупила продуктовые наборы для 1500членов новочебоксарской городской организации инвалидов.

13:22 03.12.2020 В Железноводске 3 декабря открылся онлайн-фестиваль творчества инвалидов «Крылья души». На суд жюри фестиваля представлено более 150 творческих работ, выполненных в жанрах живописи, литературы, прикладного искусства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Подробности в материале: На Ставрополье проходит онлайн-фестиваль творчества инвалидов «Крылья души»

13:36 03.12.2020 Благодаря формату видео-конференц-связи с президентом России Владимиром Путиным в сегодняшней встрече примут участие люди с ограниченными возможностями из разных регионов. Своим примером они покажут, что различные ограничения по здоровью не помеха для того, чтобы чувствовать себя полноценными гражданами, воплощать в жизнь мечты, добиваться успеха и признания в творчестве, в бизнесе, в общественной деятельности.

13:36 03.12.2020 Картина для слабовидящих в музее им. Михаила Врубеля в Омске. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна.

13:42 03.12.2020 Напомним, впервые тест «Доступная среда» был проведён в России в 2019 году. Тогда в нем приняли участие более 14 000 человек из 72 субъектов страны. В среднем россияне давали 60 процентов правильных ответов. Самый высокий уровень знаний у граждан страны касается помощи людям с нарушениями зрения, а самый низкий затрагивает морально-психологические аспекты общения, корректные формулировки в отношении человека с инвалидностью и нормативно-правовые акты. Самый высокий процент правильных ответов, как и ожидалось, был у представителей органов власти, работников сферы социального обслуживания и здравоохранения.

13:47 03.12.2020 «Сегодня мы размышляем о важности поощрения и защиты прав инвалидов. Отмечая 30-летие принятия Закона об американцах с ограниченными возможностями, мы подтверждаем нашу приверженность созданию доступного и открытого для инвалидов» — госсекретарь США Майк Помпео, 3 декабря, «Твиттер».

14:05 03.12.2020 Премьер-министр Греции посетил 3 декабря открытие лифта на холме Акрополя, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас, как передает AMNA. Говоря о нынешнем присутствии премьер-министра на этом мероприятии, Пецас подчеркнул: «Как характерно подчеркивал Кирьакос Мицотакис, «Акрополь сияет ярче, чем когда-либо, но [теперь он] и доступнее, чем когда-либо». Читайте подробнее: Доступная среда: на греческом Акрополе заработал лифт

14:23 03.12.2020 Международный день инвалидов — это великий и светлый день, который на практике доказывает, что государство может работать с учреждениями, которые разделяют одинаковые с ним цели, видение и философию, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Об этом сообщает 3 декабря AMNA. Читайте также: Премьер-министр Греции рассказал об объединяющем элементе современного мира

14:26 03.12.2020 Телеканал «Санкт-Петербург» расспросил юриста Ольгу Безбородову, с какими вопросами чаще всего обращаются родители детей с инвалидностью к юристам в городе на Неве. Оказалось, что чаще сего обращения связаны с жилищными правами. Причем обращаются как петербургские семьи, так и те, кто вынужден переехать в Северную столицу из регионов, где невозможно оказать необходимую медицинскую помощь ребенку-инвалиду. «Плотность города такова и условия получения жилья таковы, что это гораздо труднее сделать, нежели в других регионах Российской Федерации. Здесь самая большая сложность состоит в том, что есть требования к тем, кто приезжает в Санкт-Петербург с такими ребятами — нужно иметь ценз проживания в Санкт-Петербурге не менее десяти лет. И с этим вопросом зачастую нужно обращаться и в судебные органы, чтобы установить факт проживания либо отсутствие каких-либо корыстных целей», — говорит юрист.

14:26 03.12.2020 Ребенок-инвалид. Дарья Драй © ИА REGNUM.

14:31 03.12.2020 Президент России начал общение с «особенными людьми». По его словам, ему важно чтобы разговор услышали в регионах, поскольку именно там производится значительная часть работы.

14:33 03.12.2020 Президент России напомнил, что провести сегодняшнюю встречу предложила рабочая группа, которая занималась поправками к Конституции РФ.

14:33 03.12.2020 Цитата из трансляции.

14:34 03.12.2020 Путин: нужно сделать так, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников.

14:34 03.12.2020 Власти регионов ответственно подходят к организации безбарьерной среды — Путин.

14:35 03.12.2020 Волонтёры для многих становятся примером стойкости, образцом для подражания — Путин.

14:35 03.12.2020 Отношение государства к людям с ограничениями по здоровью является важнейшим индикатором его зрелости. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Об этом: Путин: отношение к инвалидам — показатель зрелости государства

14:35 03.12.2020 В помощи инвалидам нужно идти от конкретных потребностей, ориентироваться на то, как ведут работу волонтёры — Путин.

14:36 03.12.2020 За последние несколько лет более 4700 проектов получили грантовую поддержку из президентского фонда — Путин.

14:38 03.12.2020 Путин: «Если никогда не сдаваться, можно покорить любые вершины».

14:39 03.12.2020 Президент России Владимир Путин предложил поговорить о проектах и идеях, которые помогут облегчить жизнь инвалидов.

14:40 03.12.2020 Бывший военный лётчик из Калининграда рассказал, что вместе со своим с другом ему удалось сделать коляску со всеми четырьмя ведущими колёсами.

14:41 03.12.2020 Чудо-коляска, которая ездит по ступенькам и разворачивается на «пятачке!

14:42 03.12.2020 Любые решения властей необходимо прорабатывать в прямом и открытом диалоге с представителями гражданского общества. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Читайте подробнее: Путин указал, как следует исполнять конституционные положения об инвалидах

14:43 03.12.2020 Сейчас коляски государство выдает в основном молодым инвалидам, но через несколько лет это будут старички — о них нужно позаботиться уже сейчас, — сообщил бывший военный летчик — парализованный житель Калининграда.

14:45 03.12.2020 Фабрика «Обсервер» — это не просто производства, это такая новая социальная модель, где инвалиды занимают ключевую роль.

14:45 03.12.2020 Участники встречи с Владимиром Путиным. Цитата из трансляции.

14:46 03.12.2020 В Калининграде сожалеют, что на торгах стабильно побеждают поставщики с китайскими колясками.

14:46 03.12.2020 Калининград предложил сделать квотирование, хотя бы на 50% для российских производителей.

14:47 03.12.2020 Внимательное отношение к интересам людей с ограничениями должно лежать в основе деятельности государства. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Подробности в материале: Путин: безбарьерные требования надо соблюдать абсолютно везде

14:48 03.12.2020 Путин: «То, что вы говорите, не ново. Я очень часто слышу аргументы подобного рода. Но вы правы, если мы на собственном рынке не обеспечим условия для собственного производителя, то ничего не будет».

14:48 03.12.2020 Законопроект, предполагающий повышение пособия по уходу за инвалидами и престарелыми, разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря. Подробности в материале: В Госдуме предлагают повысить пособия по уходу за инвалидами

14:48 03.12.2020 В Тюменской области 3 декабря прошёл второй региональный специализированный форум-выставка «ВозМОЖНОсти», который приурочен к Международному дню инвалидов. В 2020 году мероприятие проводится онлайн формате, сообщает пресс-служба регионального департамента социального развития. Трансляция форума шла пять часов на сайте мероприятия и в группе департамента «ВКонтакте». На электронной площадке прошла работа четырёх тематических семинаров — «Личность», «Семья и дети», «Здоровье и спорт», «Творчество и вдохновение». Здесь также опубликовано видео виртуальной выставки о деятельности организаций, предоставляющих реабилитационные услуги. Онлайн-консультанты помогали инвалидам в выборе услуг. Подробности в материале: В Тюменской области прошёл форум-выставка «Возможности» для инвалидов

14:49 03.12.2020 Путин: «Я вам обещаю, что я обязательно этим займусь: мы должны обеспечить отечественный рынок для собственного производителя».

14:49 03.12.2020 Путин пошутил: мы ещё не успели фразу закончить, а проект постановления уже готов.

14:50 03.12.2020 Денис Мантуров пообещал, что в самое ближайшее время инициатива из Калининграда будет отработана во всех инстанциях.

14:51 03.12.2020 Это обязательно нужно сделать, мало того, что это собственное производство, так на нём ещё инвалиды работают — Путин.

14:51 03.12.2020 На властях субъектов РФ лежит особая ответственность по созданию безбарьерной среды в своих регионах. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Читайте подробнее: «Делать не для галочки»: Путин призвал регионы следить за нуждами инвалидов

14:52 03.12.2020 Денис Мантуров, цитата из трансляции.

14:52 03.12.2020 Разговор идёт о программе «Безбарьерная среда».

14:53 03.12.2020 Инвалиды опасаются, что при включении регуляторной гильотины могут возникнуть какие-то «сюрпризы», касающиеся ухудшения положения безбарьерной среды для инвалидов.

14:53 03.12.2020 Законопроект, которым предлагается увеличить на федеральных телевизионных каналах количество программ с сурдопереводом, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря. Подробности в материале: Законопроект о сурдопереводе выступлений Путина внесен в Госдуму

14:56 03.12.2020 Есть несправедливость по уходу за инвалидами первой группы инвалидами детства.

14:57 03.12.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил об огромном числе обращений из-за того, что многие инвалиды по слуху вовремя не узнали о самоизоляции и ограничениях на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря. Читайте также: Миронов рассказал, что многие инвалиды не услышали о самоизоляции

15:00 03.12.2020 Путин: необходимо сделать все, чтобы безбарьерная среда была создана на каждом объекте в каждом субъекте Федерации.

15:00 03.12.2020 Госсовет займётся обобщением опыта регионов и муниципалитетов России в удовлетворении потребностей инвалидов. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Читайте также: Путин предложил тиражировать успешный опыт регионов в поддержке инвалидов

15:05 03.12.2020 С 2017 года поддержку получили тысячи проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Читайте подробнее: Путин: проектов по поддержке людей с инвалидностью становится всё больше

15:12 03.12.2020 Власти всех уровней должны относиться с особым вниманием к интересам инвалидов. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Об этом: «Не просто задачи, а обязанность» — Путин об отношении властей к инвалидам

15:15 03.12.2020 Президент России Владимир Путин поздравил победителей и всех участников конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом 3 декабря он заявил на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Об этом: Путин поздравил участников чемпионата «Абилимпикс» и паралимпийцев

15:15 03.12.2020 Российским компаниям, выпускающим средства реабилитации инвалидов, необходим внутренний рынок сбыта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 3 декабря на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Читайте подробнее: Путин призвал обеспечить рынок сбыта средств для инвалидов внутри РФ

15:15 03.12.2020 В Ярославле в День инвалидов сотрудники ГИБДД попытались эвакуировать автомобиль депутата городской думы (муниципалитета) Романа Галагаева с парковки, предназначенной для инвалидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец событий. Машина народного избранника марки «Феррари» стояла у дома на Волжской набережной под знаком «Парковка для инвалидов». Как рассказал депутат порталу «ЯрНьюс», он поставил машину, потому что так делают все жители этого дома. Парковка у дома запрещена. Депутат успел выйти к машине до ее эвакуации, поэтому сотрудники ГИБДД не стали увозить дорогой автомобиль. Народного избранника привлекли к административной ответственности, выписав ему штраф в 5 тысяч рублей.

15:22 03.12.2020 Владимир Путин общается с представителями организаций инвалидов. Цитата из видео. kremlin.ru.

15:23 03.12.2020 Безбарьерная среда должна быть в каждом российском регионе, муниципалитете, общественном месте. За это государство отвечает перед гражданами, заявил президент России Владимир Путин 3 декабря на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. «Абсолютно очевидно, что мы должны делать все, чтобы безбарьерная среда была создана на каждом объекте, в каждом субъекте федерации, муниципалитете», — подчеркнул Путин. Читайте подробнее: Путин призвал создать безбарьерную среду по всей России

15:25 03.12.2020 Член общественной палаты Диана Гурцкая предложила президенту России рассмотреть программу защиты инвалидов от мошенников.

15:31 03.12.2020 По случаю Международного дня инвалидов 3 декабря президент Польши Анджей Дуда совместно со своей супругой записал видеообращение к людям с ограниченными возможностями. Ролик опубликован на официальной странице канцелярии президента в соцсети Twitter. Подробности в материале: Президент Польши обратился к людям с ограниченными возможностями

15:32 03.12.2020 Президента России Владимира Путина попросили обеспечить трансляции его обращения к людям и важные публичные выступления сурдопереводом. Также есть предложение снабжать сурдопереводом хотя бы один из информационных выпусков на федеральных каналах.

15:43 03.12.2020 Правительство уделит особое внимание для стимулирования производства кресел-колясок с электроприводом в России. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Читайте также: Путин и Мантуров в прямом эфире решили проблему с производством колясок

16:02 03.12.2020 Президенту России Владимиру Путину напомнили его фразу: «Бюджет России не должен формироваться за счет инвалидов» и попросили поддержать предприятия, массово использующие труд инвалидов.

16:09 03.12.2020 Законопроект о поддержке незрячих инвалидов подготовят депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, сообщил лидер партии Сергей Миронов, комментируя предложение параолимпийского бронзового призёра 2016 года по плаванию Кирилла Белоусова. «Нужно перевести подпись для незрячих людей в электронный формат, потому что на гаджете они могут ознакомиться с документом с помощью специальной программы», — считает Белоусов.

16:54 03.12.2020 Вопрос о том, чтобы не снижать пенсии работающим инвалидам, нужно проработать, заявил 3 декабря российский президент Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Читайте подробнее: Путин поднял вопрос о том, чтобы не снижать пенсии работающим инвалидам

16:55 03.12.2020 Согласно отчетам бюро по трудоустройству Черногории, с марта 2019 года 8 882 человека с ограниченными возможностями не имели работы в Черногории, заявил омбудсмен Синиша Бьекович по случаю Международного дня инвалидов. Об этом: Черногория: пандемия значительно усложнила жизнь инвалидов

16:56 03.12.2020 Правительство России и власти субъектов РФ должны более масштабно подходить к проблеме поддержки инвалидов. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов. Подробности в материале: Путин призвал не ограничиваться грантами в деле поддержки инвалидов

17:04 03.12.2020 Проблема общения врачей с глухими пациентами в период пандемии, обострённая из-за ношение масок медиками, будет решена. Об этом заявил 3 декабря российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на встречи с представителями общественных организаций инвалидов. Отвечая на это заявление, российский президент Владимир Путин указал на важность проблемы. Нужно её решать. [[[quote-0]]]

Подробности в материале: Минздрав обещал разобраться с проблемой глухих пациентов и врачей в масках