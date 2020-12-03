Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов
Всемирная организация здравоохранения и ООН напоминают, что в какой-то момент жизни почти каждый человек будет испытывать временную или постоянную нетрудоспособность. Международный день инвалидов в 2020 году отмечают 3 декабря.
По своей сути это не праздник, а международная памятная дата, которая создана для просвещения широкой общественности по тревожащим мир вопросам. Международный день инвалидов появился в 1992 году. Его установила Генеральная Ассамблея ООН.
Главная цель даты — продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.
В 2020 году Международный день инвалидов называют «днем для всех людей». В мире растет понимание, что состояние инвалидности является неотъемлемой частью жизни человека. В какой-то момент жизни почти каждый человек будет испытывать временную или постоянную нетрудоспособность, пишет ВОЗ.
ООН подчеркивает: «Глобальный кризис, связанный с коронавирусом, обнажил масштабы существующего в мире неравенства и отчуждения. Инвалиды по-прежнему являются одной из наиболее маргинализированных групп нашего общества, и именно они больше всего пострадали от пандемии. Ведь даже при обычных обстоятельствах инвалиды имеют меньше шансов получить доступ к здравоохранению, образованию, занятости и участию в жизни общества».
По разным оценкам, 46% пожилых людей в возрасте 60 лет и старше и 10% детей в мире являются инвалидами.
В Новосибирске с cегодняшнего дня, 1 декабря, маломобильные горожане могут бесплатно воспользоваться услугой социального такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
В администрации уточнили, что услуга предоставляется как легковым, так и специализированным транспортом, с санитарной бригадой, креслом-коляской и носилками.
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Министерство финансов Забайкальского края отчиталось о расходах на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Как сообщает сегодня, 2 декабря, пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова главы регионального минфина Веры Антроповой, за счет федерального и краевого бюджетов в ноябре профинансированы расходы в сумме 19,7 миллиона рублей.
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В бассейне «Олимпийский» Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова установлено подъемное устройство, предназначенное для занятий плаванием детей с церебральным параличом. Оборудование стоимостью 420 тысяч рублей приобретено в рамках Губернаторского благотворительного марафона «Поддержим ребенка».
Оно изготовлено по заказу на специализированном предприятии в городе Королеве Московской области. Подъемник на колесах, поэтому его можно легко передвигать по периметру водной зоны бассейна. Благодаря небольшим габаритам он не затрудняет проведение тренировок и соревнований, а при необходимости его можно перевезти в другое учреждение края.
Алтайский край. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Комплексном центре социального обслуживания населения Новоалтайска внедрили стационарозамещающую технологию «Школа ухода».
Она позволяет научить граждан ухаживать за близкими маломобильными и тяжелобольными людьми. С 1 октября 2020 года специалисты на занятиях прививают участникам базовые знания, умения, навыки, необходимые в уходе.
Как отметили в министерстве социальной защиты Алтайского края, в настоящее время принципиально изменились подходы к оказанию социальной помощи нуждающимся людям и их семьям. Поэтому использование в социальной практике новых подходов «Школ ухода» позволяет повысить профессиональное мастерство социальных работников.
В федеральный реестр инвалидов включены сведения о 80,6 тыс. жителях Чувашии. Из них 51% — женщины.
Подробнее: Женщины в Чувашии чаще становятся инвалидами, чем мужчины
В Тульской области проживают более 150 тысяч жителей, имеющих статус инвалидов. Глава региона Алексей Дюмин отметил, что в регионе многое делается для создания условий для достойной жизни людей с особыми потребностями: расширяется доступная среда, оказывается адресная поддержка.
В рамках государственной программы «Доступная среда в Алтайском крае» обучают 35 тренеров адаптивной физической культуры.
Курсы направлены на то, чтобы дать необходимые знания об особенностях тренерской работы и тренировочной деятельности с лицами, имеющими отклонения в физическом и умственном развитии. Преподаватели научат основным методикам тренировок и их планированию, психологическим и гигиеническим аспектам работы. Также курсы предусматривают углубленное изучение выбранной специальности, получение всех необходимых знаний и умений для осуществления профессиональной деятельности в спортивных заведениях.
С 1 декабря в столице Татарии запланировали провести декаду инвалидов. В 2020 году 270 казанских семей, воспитывающих детей-инвалидов, получат единовременную материальную помощь на общую сумму более 1 млн рублей.
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В Татарии всего в настоящее время проживают 293,5 тыс. инвалидов — это 7,5% от общего числа населения республики, из них 15,9 тыс. — дети-инвалиды. Более 500 различных мероприятий в регионе проведут для них в декаду инвалидов — с 1 по 10 декабря.
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Напомним, 3 декабря провозглашен в качестве Международного дня инвалидов (людей с ограниченными возможностями) в 1992 году Генассамблеей ООН. Цель установления Международного дня инвалидов — привлечь внимание разных стран к проблемам инвалидов, активизировать международное сотрудничество для неуклонного улучшения положения лиц с инвалидностью и создания для них равных возможностей.
В Свердловской области Международный день инвалидов отмечается в режиме онлайн. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики.
На сайте областного минсоцполитики размещена видеозапись праздничного мероприятия. Также к людям с инвалидностью и к тем, кто воплощает в жизнь проекты по улучшению качества их жизни, обратился министр Андрей Злоказов.
Подробности в материале: На Среднем Урале день инвалидов отмечают в онлайн-формате
В четверг, 3 декабря, когда отмечается Международный день инвалидов, в Жилищном комитете Санкт-Петербурга вручат сертификаты на улучшение жилищных условий семьям, имеющим детей-инвалидов.
Читайте подробнее: В Петербурге вручат жилищные сертификаты семьям с детьми-инвалидами
В Свердловской области проживают более 288 тыс. людей с инвалидностью. Об этом 3 декабря заявил глава регионального минсоцполитики Андрей Злоказов.
Также в регионе насчитывается более 20 тыс. детей-инвалидов. Как отмечает министр, вопрос об их социальной поддержке является одним из важнейших на территории Среднего Урала.
Читайте подробнее: В Свердловской области насчитали более 300 тыс. инвалидов
В России насчитывается 11,7 млн. человек с инвалидностью, из которых около 700 тыс. — дети, поэтому государством предпринимаются постоянные усилия по расширению безбарьерной среды, удовлетворение потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья находится в фокусе внимания руководства страны.
Принцип социальной защиты инвалидов закреплен в обновленной Конституции Российской Федерации (подпункт в.2) пункта 1 статьи 114: «Правительство Российской Федерации обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни».
Все более активную роль в улучшении качества жизни инвалидов играют общественные организации, в том числе благодаря созданной за последние годы системе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. С 2017 года поддержку Фонда президентских грантов получили более 4,7 тыс. проектов (с финансированием более 9 млрд. руб.), направленных на помощь людям с инвалидностью.
В центре внимания государства проблемы, связанные с трудоустройством инвалидов и их реабилитацией.
Минтрудом России подготовлен законопроект, которым предусматривается апробация принципиально нового экономического механизма стимулирования предприятий выполнять квоты по трудоустройству инвалидов: в случае, если организация не может создать необходимое количество рабочих мест для инвалидов, обеспечив соответствующую адаптацию этих мест, она может заменить исполнение этого обязательства внесением взносов в специальный региональный фонд, который будет обеспечивать трудоустройство инвалидов.
В период пандемии проблемы инвалидов также не остались за пределами внимания государства: был принят временный порядок признания лица инвалидом, который значительно упростил на время ограничительных мероприятий продление инвалидности, освободив лиц с инвалидностью от обязанности повторно и неоднократно посещать медицинские учреждения при прохождении медико-социальной экспертизы.
Жители Алтайского края сегодня, 3 декабря, в Международный день инвалидов, прошли тест «Доступная среда». Все желающие могут отвечали на вопросы об организации доступной среды и навыках общения с людьми с инвалидностью. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.
Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев («Единая Россия») подчеркнул: «Тотальный тест «Доступная среда» — одно из системных решений по повышению уровня информированности граждан об основных принципах создания условий безбарьерного пространства, об этических моментах общения с людьми с ограничениями по здоровью, что направлено на создание действительно инклюзивной среды в нашем обществе».
Подробности в материале: «Доступная среда»: жители Алтая проверили свои знания об инвалидах
Важнейшая задача государства — способствовать развитию отечественной отрасли, производящей современные технические средства реабилитации (ТСР) — электрические инвалидные коляски, киберпротезы. Минпромторгом поддержано развитие ООО «Обсервер» (Калининград), производящего качественные инвалидные коляски с электроприводом, вездеходные коляски и ступенькоходы.
В рамках программы поддержки участия российской команды в международных соревнования «Кибатлетика» (Cybathlon) осуществляется разработка и внедрение новейших робототехнических ТСР.
В России стартовал тотальный тест «Доступная среда», который проходит уже во второй раз. Это акция добровольного тестирования для всех желающих по теме организации доступной среды и навыков общения с людьми с инвалидностью, отметил депутат Госдумы Михаил Терентьев («Единая Россия»).
«Чтобы мир был инклюзивным, необходимо, чтобы все граждане были внимательны друг другу, к особым потребностям некоторых граждан нашего общества. Именно такая цель у тотального теста «Доступная среда», — подчеркнул парламентарий.
В России расширяется движение Абилимпикс, в рамах которого инвалиды в возрасте от 16 до 65 лет соревнуются в профессиональных навыках по 120 компетенциям.
Национальный чемпионат Абилимпикс способствует укреплению веры людей с инвалидностью в свои возможности, направлен на содействие в их трудоустройстве через взаимодействие с крупнейшими российскими компаниями.
Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина с инвалидами и представителями общественных организаций, приуроченной к Международному дню инвалида, будет сопровождаться сурдопереводом.
Чебоксарская ГЭС в рамках программы корпоративной благотворительности и волонтерства оборудовала адаптационную веранду для особенных малышей в специализированном детском саду № 44 «Поляночка» и закупила продуктовые наборы для 1500членов новочебоксарской городской организации инвалидов.
В Железноводске 3 декабря открылся онлайн-фестиваль творчества инвалидов «Крылья души». На суд жюри фестиваля представлено более 150 творческих работ, выполненных в жанрах живописи, литературы, прикладного искусства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Подробности в материале: На Ставрополье проходит онлайн-фестиваль творчества инвалидов «Крылья души»
Благодаря формату видео-конференц-связи с президентом России Владимиром Путиным в сегодняшней встрече примут участие люди с ограниченными возможностями из разных регионов.
Своим примером они покажут, что различные ограничения по здоровью не помеха для того, чтобы чувствовать себя полноценными гражданами, воплощать в жизнь мечты, добиваться успеха и признания в творчестве, в бизнесе, в общественной деятельности.
Напомним, впервые тест «Доступная среда» был проведён в России в 2019 году. Тогда в нем приняли участие более 14 000 человек из 72 субъектов страны.
В среднем россияне давали 60 процентов правильных ответов. Самый высокий уровень знаний у граждан страны касается помощи людям с нарушениями зрения, а самый низкий затрагивает морально-психологические аспекты общения, корректные формулировки в отношении человека с инвалидностью и нормативно-правовые акты.
Самый высокий процент правильных ответов, как и ожидалось, был у представителей органов власти, работников сферы социального обслуживания и здравоохранения.
«Сегодня мы размышляем о важности поощрения и защиты прав инвалидов. Отмечая 30-летие принятия Закона об американцах с ограниченными возможностями, мы подтверждаем нашу приверженность созданию доступного и открытого для инвалидов» — госсекретарь США Майк Помпео, 3 декабря, «Твиттер».
Премьер-министр Греции посетил 3 декабря открытие лифта на холме Акрополя, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас, как передает AMNA.
Говоря о нынешнем присутствии премьер-министра на этом мероприятии, Пецас подчеркнул: «Как характерно подчеркивал Кирьакос Мицотакис, «Акрополь сияет ярче, чем когда-либо, но [теперь он] и доступнее, чем когда-либо».
Читайте подробнее: Доступная среда: на греческом Акрополе заработал лифт
Международный день инвалидов — это великий и светлый день, который на практике доказывает, что государство может работать с учреждениями, которые разделяют одинаковые с ним цели, видение и философию, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Об этом сообщает 3 декабря AMNA.
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Телеканал «Санкт-Петербург» расспросил юриста Ольгу Безбородову, с какими вопросами чаще всего обращаются родители детей с инвалидностью к юристам в городе на Неве.
Оказалось, что чаще сего обращения связаны с жилищными правами. Причем обращаются как петербургские семьи, так и те, кто вынужден переехать в Северную столицу из регионов, где невозможно оказать необходимую медицинскую помощь ребенку-инвалиду.
«Плотность города такова и условия получения жилья таковы, что это гораздо труднее сделать, нежели в других регионах Российской Федерации. Здесь самая большая сложность состоит в том, что есть требования к тем, кто приезжает в Санкт-Петербург с такими ребятами — нужно иметь ценз проживания в Санкт-Петербурге не менее десяти лет. И с этим вопросом зачастую нужно обращаться и в судебные органы, чтобы установить факт проживания либо отсутствие каких-либо корыстных целей», — говорит юрист.
Президент России начал общение с «особенными людьми». По его словам, ему важно чтобы разговор услышали в регионах, поскольку именно там производится значительная часть работы.
Президент России напомнил, что провести сегодняшнюю встречу предложила рабочая группа, которая занималась поправками к Конституции РФ.
Цитата из трансляции.
Путин: нужно сделать так, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников.
Власти регионов ответственно подходят к организации безбарьерной среды — Путин.
Волонтёры для многих становятся примером стойкости, образцом для подражания — Путин.
Отношение государства к людям с ограничениями по здоровью является важнейшим индикатором его зрелости. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Об этом: Путин: отношение к инвалидам — показатель зрелости государства
В помощи инвалидам нужно идти от конкретных потребностей, ориентироваться на то, как ведут работу волонтёры — Путин.
За последние несколько лет более 4700 проектов получили грантовую поддержку из президентского фонда — Путин.
Путин: «Если никогда не сдаваться, можно покорить любые вершины».
Президент России Владимир Путин предложил поговорить о проектах и идеях, которые помогут облегчить жизнь инвалидов.
Бывший военный лётчик из Калининграда рассказал, что вместе со своим с другом ему удалось сделать коляску со всеми четырьмя ведущими колёсами.
Чудо-коляска, которая ездит по ступенькам и разворачивается на «пятачке!
Любые решения властей необходимо прорабатывать в прямом и открытом диалоге с представителями гражданского общества. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Читайте подробнее: Путин указал, как следует исполнять конституционные положения об инвалидах
Сейчас коляски государство выдает в основном молодым инвалидам, но через несколько лет это будут старички — о них нужно позаботиться уже сейчас, — сообщил бывший военный летчик — парализованный житель Калининграда.
Фабрика «Обсервер» — это не просто производства, это такая новая социальная модель, где инвалиды занимают ключевую роль.
Участники встречи с Владимиром Путиным. Цитата из трансляции.
В Калининграде сожалеют, что на торгах стабильно побеждают поставщики с китайскими колясками.
Калининград предложил сделать квотирование, хотя бы на 50% для российских производителей.
Внимательное отношение к интересам людей с ограничениями должно лежать в основе деятельности государства. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Подробности в материале: Путин: безбарьерные требования надо соблюдать абсолютно везде
Путин: «То, что вы говорите, не ново. Я очень часто слышу аргументы подобного рода. Но вы правы, если мы на собственном рынке не обеспечим условия для собственного производителя, то ничего не будет».
Законопроект, предполагающий повышение пособия по уходу за инвалидами и престарелыми, разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Подробности в материале: В Госдуме предлагают повысить пособия по уходу за инвалидами
В Тюменской области 3 декабря прошёл второй региональный специализированный форум-выставка «ВозМОЖНОсти», который приурочен к Международному дню инвалидов. В 2020 году мероприятие проводится онлайн формате, сообщает пресс-служба регионального департамента социального развития.
Трансляция форума шла пять часов на сайте мероприятия и в группе департамента «ВКонтакте». На электронной площадке прошла работа четырёх тематических семинаров — «Личность», «Семья и дети», «Здоровье и спорт», «Творчество и вдохновение».
Здесь также опубликовано видео виртуальной выставки о деятельности организаций, предоставляющих реабилитационные услуги. Онлайн-консультанты помогали инвалидам в выборе услуг.
Подробности в материале: В Тюменской области прошёл форум-выставка «Возможности» для инвалидов
Путин: «Я вам обещаю, что я обязательно этим займусь: мы должны обеспечить отечественный рынок для собственного производителя».
Путин пошутил: мы ещё не успели фразу закончить, а проект постановления уже готов.
Денис Мантуров пообещал, что в самое ближайшее время инициатива из Калининграда будет отработана во всех инстанциях.
Это обязательно нужно сделать, мало того, что это собственное производство, так на нём ещё инвалиды работают — Путин.
На властях субъектов РФ лежит особая ответственность по созданию безбарьерной среды в своих регионах. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Читайте подробнее: «Делать не для галочки»: Путин призвал регионы следить за нуждами инвалидов
Денис Мантуров, цитата из трансляции.
Разговор идёт о программе «Безбарьерная среда».
Инвалиды опасаются, что при включении регуляторной гильотины могут возникнуть какие-то «сюрпризы», касающиеся ухудшения положения безбарьерной среды для инвалидов.
Законопроект, которым предлагается увеличить на федеральных телевизионных каналах количество программ с сурдопереводом, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Подробности в материале: Законопроект о сурдопереводе выступлений Путина внесен в Госдуму
Есть несправедливость по уходу за инвалидами первой группы инвалидами детства.
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил об огромном числе обращений из-за того, что многие инвалиды по слуху вовремя не узнали о самоизоляции и ограничениях на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
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Путин: необходимо сделать все, чтобы безбарьерная среда была создана на каждом объекте в каждом субъекте Федерации.
Госсовет займётся обобщением опыта регионов и муниципалитетов России в удовлетворении потребностей инвалидов. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
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С 2017 года поддержку получили тысячи проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Читайте подробнее: Путин: проектов по поддержке людей с инвалидностью становится всё больше
Власти всех уровней должны относиться с особым вниманием к интересам инвалидов. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Об этом: «Не просто задачи, а обязанность» — Путин об отношении властей к инвалидам
Президент России Владимир Путин поздравил победителей и всех участников конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом 3 декабря он заявил на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Об этом: Путин поздравил участников чемпионата «Абилимпикс» и паралимпийцев
Российским компаниям, выпускающим средства реабилитации инвалидов, необходим внутренний рынок сбыта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 3 декабря на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Читайте подробнее: Путин призвал обеспечить рынок сбыта средств для инвалидов внутри РФ
В Ярославле в День инвалидов сотрудники ГИБДД попытались эвакуировать автомобиль депутата городской думы (муниципалитета) Романа Галагаева с парковки, предназначенной для инвалидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец событий.
Машина народного избранника марки «Феррари» стояла у дома на Волжской набережной под знаком «Парковка для инвалидов». Как рассказал депутат порталу «ЯрНьюс», он поставил машину, потому что так делают все жители этого дома. Парковка у дома запрещена.
Депутат успел выйти к машине до ее эвакуации, поэтому сотрудники ГИБДД не стали увозить дорогой автомобиль. Народного избранника привлекли к административной ответственности, выписав ему штраф в 5 тысяч рублей.
Безбарьерная среда должна быть в каждом российском регионе, муниципалитете, общественном месте. За это государство отвечает перед гражданами, заявил президент России Владимир Путин 3 декабря на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
«Абсолютно очевидно, что мы должны делать все, чтобы безбарьерная среда была создана на каждом объекте, в каждом субъекте федерации, муниципалитете», — подчеркнул Путин.
Читайте подробнее: Путин призвал создать безбарьерную среду по всей России
Член общественной палаты Диана Гурцкая предложила президенту России рассмотреть программу защиты инвалидов от мошенников.
По случаю Международного дня инвалидов 3 декабря президент Польши Анджей Дуда совместно со своей супругой записал видеообращение к людям с ограниченными возможностями. Ролик опубликован на официальной странице канцелярии президента в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Президент Польши обратился к людям с ограниченными возможностями
Президента России Владимира Путина попросили обеспечить трансляции его обращения к людям и важные публичные выступления сурдопереводом. Также есть предложение снабжать сурдопереводом хотя бы один из информационных выпусков на федеральных каналах.
Правительство уделит особое внимание для стимулирования производства кресел-колясок с электроприводом в России. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
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Президенту России Владимиру Путину напомнили его фразу: «Бюджет России не должен формироваться за счет инвалидов» и попросили поддержать предприятия, массово использующие труд инвалидов.
Законопроект о поддержке незрячих инвалидов подготовят депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, сообщил лидер партии Сергей Миронов, комментируя предложение параолимпийского бронзового призёра 2016 года по плаванию Кирилла Белоусова.
«Нужно перевести подпись для незрячих людей в электронный формат, потому что на гаджете они могут ознакомиться с документом с помощью специальной программы», — считает Белоусов.
Вопрос о том, чтобы не снижать пенсии работающим инвалидам, нужно проработать, заявил 3 декабря российский президент Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Читайте подробнее: Путин поднял вопрос о том, чтобы не снижать пенсии работающим инвалидам
Согласно отчетам бюро по трудоустройству Черногории, с марта 2019 года 8 882 человека с ограниченными возможностями не имели работы в Черногории, заявил омбудсмен Синиша Бьекович по случаю Международного дня инвалидов.
Об этом: Черногория: пандемия значительно усложнила жизнь инвалидов
Правительство России и власти субъектов РФ должны более масштабно подходить к проблеме поддержки инвалидов. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Подробности в материале: Путин призвал не ограничиваться грантами в деле поддержки инвалидов
Проблема общения врачей с глухими пациентами в период пандемии, обострённая из-за ношение масок медиками, будет решена. Об этом заявил 3 декабря российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на встречи с представителями общественных организаций инвалидов.
Отвечая на это заявление, российский президент Владимир Путин указал на важность проблемы. Нужно её решать.
Подробности в материале: Минздрав обещал разобраться с проблемой глухих пациентов и врачей в масках
Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов:
«Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года. Его цель — продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания общества к проблемам людей с инвалидностью.
Актуальная тема 2020 года: «На пути к инклюзивному и устойчивому миру после пандемии с учетом потребностей инвалидов».
Вне всяких сомнений, поддержка людей с инвалидностью в период пандемии является важнейшим условием обеспечения прав человека, достижения устойчивого развития. Защита прав инвалидов — это не только вопрос справедливости, но и вклад в общее будущее! Только инклюзивное и гуманное общество способно заботиться о каждом человеке в отдельности, вне зависимости от его особенностей.
Хочу выразить благодарность всем членам Всероссийского общества инвалидов и нашим волонтерам, которые в период пандемии неустанно помогали тем, кто оказался в более сложной ситуации.
Всем здоровья, мира и крепости духа!»
«Спорт — норма жизни» — акция под таким названием проводится с 30 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года Российским спортивным союзом инвалидов (РССИ) в рамках проекта «Спорт, доступный для всех» при поддержке Всероссийского общества инвалидов и Министерства спорта РФ.
Принять участие в акции может любой человек с инвалидностью в возрасте от 18 лет и старше. Для того, чтобы стать участником акции, необходимо снять видео (не более 60 секунд) о том, как вы занимаетесь спортом: сгибаете и разгибаете руки или ноги, делаете наклоны, отжимаетесь, занимаетесь дартсом, приседаете, бегаете, работаете с мячом или гантелями. Принимаются все виды спортивной активности!
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3 декабря в Москве состоялся X Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция». В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой юбилейный фестиваль «Интеграция» прошел в смешанном формате — офлайн и онлайн.
В этом году для участия в фестивальном конкурсе были представлены более 200 тематических работ в области телевидения, радио и интернета, среди которых работы из многих регионов России, а также из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и др.
Лучшие работы, отобранные жюри фестиваля, опубликованы на сайте: http://integration-festival.ru/ в разделе «Участники».
В Калуге 3 декабря, в Международный день инвалидов, губернатор Владислав Шапша принял участие в проекте ассоциации помощи детям «Безопасное детство» — «Возьми меня за руку», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты Калужской области. Целью проекта является привлечение внимания общества к проблемам детей с инвалидностью, вовлечение детей в социум, знакомство ребят с популярными жителями области. В рамках мероприятия в калужском детском технопарке «Кванториум» состоялась встреча Владислава Шапши с одним из участников проекта, который болен сахарный диабетом.
По словам министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, сегодня в Татарии 293,5 тыс. человек имеют инвалидность, среди них почти 16 тыс. детей-инвалидов. численность работающих инвалидов составляет 25 824 человека, или 30,3% от общего числа инвалидов трудоспособного возраста (в среднем по России этот показатель равен 26,5%).
В Татарии с начала года в республиканские центры занятости населения обратились 3 304 человека с инвалидностью, из них 1 452 трудоустроились.
Благодаря государственной программе «Доступная среда» за последние годы в республике удалось адаптировать 921 объект в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, создать условия для занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.
В республике создаются все условия для насыщенной культурной жизни людей с ограниченными возможностями: организуются различные фестивали, спортивные мероприятия и турниры, ежегодно проводятся конкурс среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана», фестиваль творчества «Возьмемся за руки, друзья», социокультурный форум «Искусство добра». На протяжении нескольких лет в республике успешно работает Творческая инклюзивная студия «Э-моция», участники которой — молодежь с инвалидностью и без. Также татарстанцы с удовольствием участвуют в мероприятиях национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и демонстрируют высокие результаты.
Как отметила глава минтруда РТ Эльмира Зарипова, реализация мер социальной интеграции инвалидов осуществляется при активном участии общественных организаций. Одной из форм государственной поддержки этих организаций является их участие в республиканских конкурсах социальных проектов. По результатам трех конкурсов в 2020 году грантовую поддержку на общую сумму 28,9 млн рублей получили 18 проектов, направленных на реабилитацию людей с инвалидностью.
В День инвалидов министр труда Пензенской области Алексей Качан обратился к жителям региона:
«Уважаемые жители Пензенской области!
Третье декабря — особая дата для всего мира. В этот день мы отмечаем Международный день инвалидов — людей особой жизненной закалки, подающих пример стойкости, упорства в достижении целей и оптимизма. Каждый жизненный шаг требует от вас огромной силы воли. Но, несмотря на трудности, вы не просто умеете жить, сопротивляясь недугам, но и ведете активную деятельность, занимаетесь любимым делом.
Среди людей с ограниченными возможностями здоровья множество прекрасных художников, певцов и спортсменов, добившихся высоких результатов и побед, хороших специалистов и трудолюбивых учеников.
Согласитесь, главное — сохранять жизненный стимул, не унывать и радоваться, опираясь на поддержку родных и близких, принимать помощь всех, кто, повинуясь велению сердца, готов встать рядом.
Искренне желаю всем добра и мира, благополучия, успехов во всех начинаниях, оптимизма и веры в себя!»
В Челябинске насчитывается более 62 тыс. людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В основном на учёте состоят инвалиды с третьей группой. Кроме того, на территории города живут более 3600 детей с ограниченными возможностями здоровья. В администрации муниципалитета отмечают, что их количество не снижается уже пять лет.
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В Костромской области завершена служебная проверка в отношении начальника Буйского районного отдела ЗАГС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM жительница города Буй Татьяна Никулина, у которой нет ног, смогла попасть в офис ЗАГС только на руках у родственников, пандуса в здании нет, а инвалидную коляску пришлось арендовать. Принимать документы без личного присутствия инвалида в помещении отдела начальник районного отдела ЗАГСНаталья Горбунова отказалась.
В итоге справку жительнице Буя выдали, а после огласки СМИ в отношении начальника Буйского отдела ЗАГС была начата служебная проверка. Она завершилась вынесением выговора чиновнице. По словам пострадавшей женщины, извинений она так и не дождалась.
В Тамбовской области для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья приспособлены около 450 объектов спорта. В настоящее время на сегодняшний день около 19 тыс. человек, имеющих инвалидность, систематически занимаются физической культурой.
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Более 46 тысяч людей с ограниченными возможностями в Псковской области получают выплаты по линии Пенсионного фонда России, сообщает Псковская Лента Новостей.
Одним из важных направлений деятельности Пенсионного фонда является повышение доступности и качества обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщила управляющая региональным отделением ПФР Наталья Мельникова.