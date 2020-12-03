Москва, 3 декабря, 2020, 06:46 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы вынес вердикт ещё по одному иску ФГУП «Атомный флот» к АО «Балтийский завод», которое работает в своей отрасли более 160 лет. В деле на 139 млн рублей, фигурировавших как неустойка, суд существенно сократил требование истца. Удовлетворён иск лишь на 100 тыс. рублей. Вердикт может быть обжалован в месячный срок, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Судья Ликшиков решил взыскать с «Балтийского завода», который в разные годы был исполнителем 40 госконтрактов на сумму свыше 222 млрд рублей, «неустойку в размере 100 000 руб. 00 коп., а также расходы по госпошлине в размере 4000 рублей», а в остальной части исковых требований ФГУП «Атомфлот» было отказано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2020 года арбитраж полностью отклонил другую претензии к заводу — на сумму 733 млн рублей.