Тегеран, 3 декабря, 2020, 10:21 — ИА Регнум. 2 декабря заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана по международным делам заявил о готовности своей страны представить научные достижения дружественным странам, включая Ирак. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Хосейн Салар-Амоли на заседании ирано-иракского совместного научного комитета сослался на научное положение иранских университетов в регионе и мире, заявив, что иранские университеты имеют высокий рейтинг в области научных исследований. «Укрепление научных связей между двумя странами может привести к большим сдвигам и достижениям Ирака в этом направлении», — отметил он.

«Министерство науки, исследований и технологий Ирана является политическим органом и прямым посредником в научных отношениях. Поэтому обмен политикой научного взаимодействия в этом направлении будет способствовать углублению и укреплению связей», — сказал Амоли.

В завершение встречи стороны обсудили ряд вопросов касательно создания совместного университета в Ираке, развития сотрудничества в области обмена студентами, профессорами и преподавателями, совместной организации научно-технического парка.