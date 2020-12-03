Нальчик, 3 декабря, 2020, 03:43 — ИА Регнум. Арбитраж Кабардино-Балкарии в лице судьи Браевой удовлетворил иск Центрального банка России и ликвидировал кредитную организацию — ООО Банк «Майский» из одноимённого города. Ликвидатором назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Установить срок ликвидации до 02.12.2021 года», — отметила судья.

Заседание, на котором будет зачитан отчёт ликвидатора, назначено на 2 декабря 2021 года. С банка также взыскали в доход госбюджета государственную пошлину — 6 тыс. рублей.

Напомним, в один день — 9 октября 2020 года в Кабардино-Балкарии без лицензий остались два связанных между собой банка — «Майский» и «Прохладный». Они работали с 90-х годов и к моменту отзыва лицензий регулятором входили в топ-350 по размеру активов: первый был на 350-м месте, а второй — на 348-м.

Банки были связаны с экс-депутатом парламента республики Хасаном Дешевым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк «Прохладный» будет ликвидироваться через процедуру банкротства. Соответствующим иск уже принят судом, и слушания назначены на 18 января 2021 года.