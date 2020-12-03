Ханты-Мансийск, 3 декабря, 2020, 03:27 — ИА Регнум. Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа прекратил производство по банкротному иску к АО «Югорский рыбоводный завод», в отношении которого требовали ввести первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Основанием для прекращения спора стало заявление об отказе от требований в свете погашения задолженности, передаёт ИА REGNUM.

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«Заявление от 25.11.2020 года об отказе от заявленных требований подписано представителем ЗАО «Чебаркульский рыбзавод» Дьячковой А. С., полномочия которой подтверждаются доверенностью от 20.10.2020 года, и мотивировано, как следует из его содержания, погашением задолженности, наличие которой обусловило обращение кредитора в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением», — отмечается в определении суда.

ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» из Челябинской области ранее предъявило ответчику, единственным акционером которого является департамент имущественных отношений Тюменской области, претензии на 16,45 млн рублей. Сумма фигурировала как убытки по контракту о покупке икры речной пеляди. Личинки «в связи с уклонением покупателя от самовывоза» погибли. Компенсацию челябинский завод взыскал через суд, но долг своевременно не был погашен, и тогда он обратился с банкротным иском.

Напомним, АО «Югорский рыбоводный завод» учреждено девять лет назад властями региона.