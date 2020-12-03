Вынесен вердикт по банкротному иску к «правительственному» рыбзаводу
Ханты-Мансийск, 3 декабря, 2020, 03:27 — ИА Регнум. Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа прекратил производство по банкротному иску к АО «Югорский рыбоводный завод», в отношении которого требовали ввести первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Основанием для прекращения спора стало заявление об отказе от требований в свете погашения задолженности, передаёт ИА REGNUM.
ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» из Челябинской области ранее предъявило ответчику, единственным акционером которого является департамент имущественных отношений Тюменской области, претензии на 16,45 млн рублей. Сумма фигурировала как убытки по контракту о покупке икры речной пеляди. Личинки «в связи с уклонением покупателя от самовывоза» погибли. Компенсацию челябинский завод взыскал через суд, но долг своевременно не был погашен, и тогда он обратился с банкротным иском.
Напомним, АО «Югорский рыбоводный завод» учреждено девять лет назад властями региона.