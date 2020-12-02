Анкара, 2 декабря, 2020, 23:27 — ИА Регнум. В столице Бельгии Брюсселе 1−2 декабря проходит встреча министров иностранных дел НАТО.

NATO North Atlantic Treaty Organization Майкл Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео, который в последний раз присутствовал на встрече от имени администрации президента Штатов ДональдаТрампа, сделал ряд скандальных заявлений по поводу Турции.

Так, Помпео 2 декабря обвинил Анкару в «провокационных шагах» в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе, заявив, что «Турция выступает против принципов НАТО» и «подрывает единство альянса». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Помпео также назвал закупку Турцией российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 «подарком России».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ обвинил США в том, что Помпео специально настраивает европейских союзников против Турции. По его словам, США «слепо встали на сторону Греции» в региональных конфликтах и отказались продавать Турции систему ПВО «Патриот».

Чавушоглу также отметил, что в условиях, когда Турция воюет с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США поддерживают террористов в Сирии, и вместе с Францией поддерживают Армению в Нагорном Карабахе, лишь усугубляя конфликт.

Напомним, претензии Запада к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов.

Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли, а также введения санкций против Анкары.