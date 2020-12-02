Ярославль, 2 декабря, 2020, 19:58 — ИА Регнум. 2 декабря при участии губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова состоялось первое установочное заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Следж-хоккей». Об этом сообщили в правительстве региона. Накануне команда области впервые вышла на лед после трех месяцев «сухих» тренировок в спортзале.

Yarregion.ru Следж-хоккей

«Я благодарю всех, кто принял участие в создании такого важного направления спортивной реабилитации, как следж-хоккей. Эта работа возможна только при взаимодействии государственных структур и общественных организаций, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — В Ярославской области политика развития физкультуры и спорта, и в частности, спортивной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями направлена на максимальное предоставление условий для занятий с учетом персональных способностей. Наша задача — всемерная социализация детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и индивидуальный подход к каждому ребенку».

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

В ярославской команде по следж-хоккею играют ребята с диагнозом «детский церебральный паралич» и нарушениями опорно-двигательного аппарата. В совещании в формате видеоконференц-связи приняла участие главный внештатный специалист Минздрава России по детской реабилитации Татьяна Батышева. Она поблагодарила губернатора за развитие этого вида спортивной реабилитации.

«Вы настоящие волшебники. Спасибо за то, что вы вкладываете свое сердце и душу в наших детей! — сказала Татьяна Батышева. — Вы дали им возможность жить новой жизнью. Мы все видели их счастливые лица во время дружеской игры в августе».

В следж-хоккее дети с ограниченными возможностями учатся работе в команде, начинают использовать свое тело так, как не могли это делать раньше.

Yarregion.ru Следж-хоккей

Большинство ребят обследовали специалисты Научно-практического центра детской психоневрологии города Москвы.

«Родители уже увидели увеличение мобильности детей и улучшение их эмоциональной стабильности в результате систематических тренировок, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Анатолий Гулин. — В планах — сформировать несколько близких по возрасту детских команд. В составе каждой будет 12 человек».

Как сообщили в правительстве Ярославской области, в реализации социального проекта активное участие принимают организации-спонсоры: группа компаний «Финго», АКБ «Фора-Банк», ПАО «Сбербанк», ООО «Полиграф Принт». Для команды специально изготовлены учебно-тренировочные сани и специализированные клюшки, приобретены хоккейная экипировка. С детьми работают два тренера, врач ЛФК и спортивной медицины, невролог, методист, волонтеры. Первая игра запланирована на 28 декабря. Соперники приедут из Москвы.