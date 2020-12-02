Москва, 2 декабря, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Рынок коммерческой недвижимости в Москве, с большой долей вероятности, уже никогда не придёт к прежнему уровню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что около трети помещений в торговых и бизнес-центрах простаивают без арендаторов.

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По его словам, если бы в столице произошло адекватное снижение цен, то количество пустующих площадей удалось бы сократить. Однако владельцы помещений вряд ли пойдут на такой шаг, в силу того что рынок недвижимости всегда отличался консервативностью.

«А конъюнктура в Москве меняется, и как было прежде уже не будет. Следовательно, по старым ценам очень маленькая вероятность того, что все эти площади уйдут в аренду. Тем более активно развивается интернет-торговля и люди предпочитают не тратить лишнее. В то время как наличие торговых площадей подразумевает наценку на продукцию», — сказал Колташов.