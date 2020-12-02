Киев, 2 декабря, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Депутаты Европейского парламента, представляющие Венгрию, увидели в событиях в Закарпатской области Украины ситуацию «гражданской войны».

Водник Венгерский дом в Закарпатье

Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от партии «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (KDNP), обнародованном 2 декабря.

Фрагменты этого заявления цитируют украинские СМИ.

«Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье», — говорится в заявлении.

Депутаты Европарламента заявляют, что обыски у лидеров венгерской общины Закарпатья были «политически мотивированными и направленными на запугивание и давление». Они подчеркивают, что в стране, ассоциированной с ЕС, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в ЕС и НАТО, такие события являются недопустимыми.

Резюмируя, венгерские политики заявили, что они выступают с инициативой включить это «беспрецедентное нарушение» на Украине в повестку дня декабрьского пленарного заседания Европарламента.

ИА REGNUM напоминает, что 30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисах организации «Общество венгерской культуры Закарпатья», её лидеров, а также связанных с ней фондов. Обыски были проведены на основании решения Запорожского суда в уголовном производстве по обвинению в сепаратизме.

Обыски вызвали крайне резкую реакцию Будапешта. Вечером 1 декабря МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто на консультации. Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто доложил министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации и попросил поддержать Будапешт в этом конфликте.